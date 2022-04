Programme NBA : le Heat peut mettre Atlanta dans les cordes, les Suns et les Bucks doivent réagir

Les Playoffs se poursuivent avec trois nouvelles affiches au programme de notre nuit. Ça sent le KO à Atlanta, où les Hawks ne peuvent pas se permettre de perdre alors que Milwaukee et Phoenix vont tenter de récupérer l’avantage du terrain contre Chicago et New Orleans.

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 22 AVRIL

1h : Hawks – Heat (beIN Sports 1)

: Hawks – Heat (beIN Sports 1) 2h30 : Bulls – Bucks (beIN Sports 3)

: Bulls – Bucks (beIN Sports 3) 3h30 : Pelicans – Suns

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Dans le dur depuis le début de la série, Trae Young a promis une réaction dès le Game 3 (ce soir donc). On espère que le dégarni va associer les actes à la parole car sinon ses pioupious seront presque condamnés.

Destins croisés pour les deux derniers finalistes NBA. Bucks et Suns ont perdu un joueur majeur et l’avantage du terrain lors du dernier match. Il faut une réaction dès ce soir pour remettre de l’ordre dans la maison et fermer les bouches de ceux qui commencent à imaginer un possible upset.

Trois rencontres pour le programme NBA de cette nuit et ça démarre dès 1h du matin ! On commence à attaquer les matchs couperets, ceux qui peuvent mettre certaines équipes dos au mur et ça sent donc doublement le souffre. Rendez-vous sur l’oiseau bleu pour mater ça tous ensemble.