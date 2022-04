On parle évidemment beaucoup du retour du Ben Simmons en marge de ce qui se passe sur le terrain entre les Celtics et les Nets, mais un autre pourrait s’effectuer très prochainement : celui de Robert Williams III. Les dernières nouvelles concernant le bonhomme sont très encourageantes, sauf si on est fan de Brooklyn.

Ben Simmons devrait revenir pour le Game 4 au Barclays Center lundi, Robert Williams III pourrait lui être sur le parquet dès demain pour la troisième rencontre de la série Celtics – Nets à New York. Ce matin, on a fait un point global sur la situation de Time Lord en essayant de deviner le timing de son retour, Shams Charania de The Athletic est désormais là pour nous apporter de grosses précisions concernant le pivot des Celtics. D’après l’insider, il y a donc des chances que RWIII soit en tenue samedi soir pour le Game 3, où les Celtics tenteront d’enfoncer la bande à Kevin Durant en décrochant un troisième succès consécutif. Si jamais c’est un peu court, on pourrait revoir Robert deux jours plus tard pour la quatrième manche, toujours à Brooklyn. Des news très positives donc pour les supporters de Boston, qui avaient pris un gros coup au moral fin mars en apprenant que leur pivot s’était déchiré un ménisque. Visiblement, la rééducation de RWIII se passe de la meilleure des manières (ça parlait d’une absence de 4 à 6 semaines minimum au moment de l’opération), et la décision de son retour sera prise selon les sensations ressenties par l’intérieur des Verts au jour le jour. Game 3, Game 4 voire un tout petit peu plus tard, on verra mais clairement, Time Lord est sur la bonne voie.

Et ça forcément, ça peut changer deux-trois trucs dans cette série entre Boston et Brooklyn. Enfin « changer », disons que ça peut conforter la domination défensive et athlétique des hommes d’Ime Udoka, supérieurs dans l’intensité à ceux de Steve Nash. Vous vous rappelez des déclarations de Bruce Brown qui disait que l’absence de RWIII allait permettre aux Nets d’attaquer la peinture de Boston ? Eh bah jusqu’ici, faut dire qu’Al Horford et Daniel Theis lui ont bien fermé le clapet en aidant les Verts à prendre les commandes de la série. Alors si vous ajoutez un phénomène physique comme Time Lord à l’équation, ça peut devenir très, très compliqué pour Brooklyn, Ben Simmons ou pas Ben Simmons. RWIII apporte effectivement une dimension aérienne des deux côtés du terrain que ne possèdent pas ses deux copains de la raquette, ce qui posera un problème supplémentaire à des Nets qui en ont déjà pas mal sur ce début de série. Williams aura probablement besoin d’un peu de temps pour retrouver toutes ses jambes et il sera intéressant de voir s’il reprend directement la place de pivot titulaire actuellement occupée par Dani Theis. Mais peu importe le rôle qu’il aura et son évolution, les Celtics ont vraiment de quoi faire flipper aujourd’hui à travers la défense et l’impact physique qu’ils sont capables d’imposer pour étouffer leur adversaire. Les Nets de KD sont là pour en témoigner.

Robert Williams III sur la voie du retour, décidément tous les voyants sont au vert aujourd’hui du côté des Celtics. Et plus on avance, plus on se dit que cette version-là de Boston a tous les éléments nécessaires pour vraiment aller le plus loin possible dans ces Playoffs. Si on nous avait dit ça il y a encore quelques mois…

Source texte : The Athletic

Boston Celtics center Robert Williams is close to a return and could play in Game 3 (Saturday) or Game 4 (Monday) vs. Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Final determination will be made on how Williams feels day-to-day after suffering torn meniscus on March 27. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2022