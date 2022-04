On en parlait déjà hier, et ça devient de plus en plus concret. Ben Simmons, absent des terrains depuis juin 2021, devrait effectivement faire son retour et par la même occasion ses grands débuts avec les Nets lors du Game 4 de la série contre Boston. On fait le point sur la dernière news.

Le Woj et Shams se livrent une bataille sans merci concernant le comeback de Ben Simmons. Mercredi, le premier nous indiquait que le Game 4 de lundi prochain représentait une « date réaliste » pour un retour de l’Australien sur les parquets. Aujourd’hui, le second va plus loin en affirmant qu’un retour pour la quatrième manche est carrément dans les cartons… à condition que tout se passe comme prévu au cours de la rééducation du Boomer dans les jours à venir. Si vous ne cernez pas trop la différence entre les deux updates de nos insiders préférés, on passe de la possibilité à la probabilité et ça fait toute la différence. Sorry Woj. C’est effectivement la première fois depuis que Simmons a débarqué à Brooklyn qu’une véritable date de retour est fixée pour l’ancien Sixer. On avait entendu beaucoup de rumeurs jusqu’ici, cela parlait d’abord d’un possible comeback lors du premier tour des Playoffs puis ça visait les rencontres 4 à 6 de la série contre Boston. Cette fois-ci, on a vraiment du concret et on peut donc psychologiquement se préparer à voir Ben Simmons sur les parquets après des mois de spéculation. Pas de doute, ça va faire bizarre. Non seulement parce que ça fait depuis juin 2021 et ce terrible Game 7 contre les Hawks qu’il n’a pas participé à un match NBA, et puis aussi parce qu’il va enfin démarrer sous ses nouvelles couleurs de Brooklyn.

Hasard ou pas, cette bombinette de Shams tombe juste après la deuxième défaite des Nets face aux Celtics hier. Menés 2-0, les hommes de Steve Nash sont dos au mur et ont clairement besoin d’un coup de boost. Entre Kevin Durant qui vit un calvaire, Kyrie Irving qui était pratiquement invisible dans le Game 2, et des New-Yorkais qui se font bouffer dans l’intensité par la bande à Ime Udoka, la saison de Brooklyn n’a jamais été aussi proche de son dénouement. Tout autre résultat que deux victoires consécutives au Barclays Center condamnerait sans doute les Nets alors il y a clairement urgence. On verra ce que Simmons peut apporter après une si longue absence mais son retour peut faire du bien à Brooklyn dans le sens où il a théoriquement les capacités athlétiques pour peser dans le frontcourt face à Jayson Tatum, Jaylen Brown et Cie. Mais pour que son retour puisse véritablement faire de l’effet, les Nets doivent d’abord gérer leur business samedi dans la troisième rencontre en revenant à 2-1 dans la série histoire d’avoir un peu de momentum. Car aujourd’hui, les Celtics sont sur un petit nuage, eux qui ont remporté le Game 1 au buzzer et le Game 2 en remontant un déficit de 17 points sous l’impulsion notamment de leurs role players. L’équipe de Brooklyn peut-elle oublier ça pour rebondir ce week-end ? Pas sûr…

Ben Simmons est quasiment de retour, reste à voir si ça sera trop tard ou si son comeback représentera un élément pouvant permettre aux Nets de renverser cette série très compliquée contre Boston. En tout cas, le Boomer devrait bien rejouer au basket cette saison et ça, c’était quand même pas gagné.

Source texte : The Athletic