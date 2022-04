Dans le dur lors du Game 1, Kevin Durant avait bien l’intention de régler ses comptes avec la défense de Boston dans la deuxième rencontre. On l’attendait au taquet et on n’imaginait pas un nouveau match à 9/24 au tir. Résultat, il a fini à… 4/17 et complètement étouffé par les Celtics. Question, c’est quand la dernière fois qu’on a vu KD autant galérer deux matchs de suite ?

« Je n’ai jamais vu une équipe défendre aussi bien sur KD ». S’il y a bien une phrase qui résume le calvaire vécu par Kevin Durant ce mercredi soir dans le Game 2 de la série entre Boston et Brooklyn, c’est celle prononcée par le commentateur et ancien coach NBA Stan Van Gundy. On avait déjà fait un zoom sur le plan de jeu de la défense des Celtics après la première rencontre, au terme de laquelle le Slim Reaper avait terminé à 9/24 au tir et avec six pertes de balle. Là, on a eu droit à un remake. Alors qu’on attendait une vraie réponse de Kevin « You Know Who I Am » Durant, ce sont les chiens de garde de Beantown qui ont encore haussé le ton pour étouffer le meilleur scoreur de la planète basket. Les chiffres ? Ils font très mal. Car si KD a certes terminé meilleur marqueur du match avec 27 points, 18 d’entre eux ont été marqués sur la ligne des lancers-francs. C’était la seule zone de confort pour Durant car partout ailleurs, c’était véritablement l’enfer pour lui : 4/17 au tir, dont un terrible 0/10 en deuxième mi-temps (!!!) et 6 pertes de balle. Si vous deviez trouver un symbole de la deuxième mi-temps ratée des Nets (59-42 pour Boston, avantage de dix points qui s’envole), il est là. Dites-vous qu’on a vécu une soirée au cours de laquelle KD fut comparé à Marvin Bagley tellement il était à la ramasse. Et c’était encore pire dans les dernières minutes. Car pendant que Jayson Tatum et Jaylen Brown haussaient leur niveau de jeu au meilleur moment, Easy Money Sniper n’a tout simplement pas vu la lumière du jour.

On ne peut évidemment que souligner le travail collectif de la défense de Boston pour étouffer Kevin Durant en ce début de série. La pression et l’impact physique des Celtics étaient tellement forts cette nuit que la maman de KD est venue se plaindre aux arbitres comme lorsque Kevin avait 13 ans. Bah ouais, c’est jamais agréable de voir son fiston se faire malmener de la sorte par une bande de mecs enragés qui ne pensent qu’à pourrir la vie de Mister Durant. Aucun panier facile, seulement deux points dans la raquette, intensité maximale en défense sur l’homme, aide autoritaire qui arrive juste au bon moment… nan franchement, le plan anti-KD monté par Ime Udoka est redoutable d’efficacité. Mais quand on parle d’un coach dans une série de Playoffs, impossible de ne pas regarder vers le banc d’en face. Coucou Steve Nash, faudrait penser à se bouger. Car c’est bien beau d’avoir deux des meilleurs scoreurs du monde dans son équipe, on ne gagne pas un match de Playoffs face à une défense aussi solide que celle de Boston en claquant des doigts. On n’a pas vu de système pour libérer Durant quand il était en galère et fatigué physiquement par l’intensité de la défense adverse, Kyrie Irving a été lockdown par Al Horford en un-contre-un (ce n’est pas une blague) et était autrement invisible en fin de match (seulement tenté un shoot dans les cinq dernières minutes), bref le duo de superstars de Brooklyn s’est fait manger par les géants verts sans que Nash trouve la moindre solution pour briser le momentum adverse.

« J’ai deux ou trois gars qui mettent des coups peu importe où je vais. C’est la loi des Playoffs. Je vois plusieurs gars arriver dès que je reçois la balle. […] Ils font un bon boulot pour limiter mon scoring, ma capacité à rentrer des shoots. Il y a deux ou trois joueurs qui viennent contester, il y a toujours quelqu’un dans la raquette quand je pénètre, il y a quelques prises à deux. Donc ils font du bon boulot, c’est à moi de trouver la solution. » – Kevin Durant, après le Game 2

Incroyable mais vrai, Kevin Durant a plombé les Nets dans ce Game 2, un Game 2 que Brooklyn aurait pu (dû ?) remporter sous l’impulsion des contributions de role players comme Bruce Brown, Goran Dragic et Seth Curry. KD n’a désormais plus le choix, il doit absolument répondre à l’impact physique de Boston pour montrer qui est le patron au Barclays Center. Et avec ça, Kyrie Irving devra également step-up sérieusement après sa perf claquée de ce soir (10 points à 4/13 au tir, 1/7 en deuxième mi-temps). C’est la saison des Nets qui en dépend.

