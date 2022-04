Nous sommes en avril et même si cette période est évidemment dominée par le début des Playoffs NBA, c’est également une période marquée par les annonces en vue de la Draft de juin prochain. Qui se présente ? Qui décline ? Qui repart à l’université ? Le Frenchie Matthew Strazel fait partie de la première catégorie.

Parce que oui, le meneur français (1m82) de 19 piges a bien décidé de se présenter à la Draft NBA 2022. La nouvelle a été annoncée par son agent Olivier Mazet sur son compte Twitter ce mercredi. Le camp de Matthew Strazel estime que le bon moment est venu pour tenter sa chance outre-Atlantique après avoir fait ses gammes du côté de l’ASVEL, avec qui le jeunot a non seulement pu goûter à la Betclic Elite mais aussi et surtout à l’Euroligue. D’un point de vue stats, on est sur du 5,8 points (38,1% à 3-points) et 2,6 passes décisives en 19 minutes de jeu dans le Championnat de France (28 matchs joués), et 3,4 points pour quasiment 2 assists dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Rien de fou fou mais on le sait, c’est difficile de se baser sur les chiffres pour évaluer le talent d’un jeune joueur quand il évolue déjà chez les darons, encore plus dans les matchs du plus haut niveau européen. Par contre, il y a des signes qui ne trompent pas quand on le voit jouer : ça lit plutôt bien les défenses, ça peut scorer grâce notamment à son adresse extérieure et sa rapidité, on l’a vu prendre ses responsabilités, et son expérience pro (trois ans déjà) l’a forcément aidé à gagner plus rapidement en maturité dans le jeu. Beaucoup de signaux positifs donc et on a vu ce qu’il pouvait faire face à des gamins de son âge lors du Mondial des -19 ans joué avec les Bleus en 2021, lui qui a grandement participé au gros parcours de l’Équipe de France (médaille d’argent, meilleur passeur de la compétition) derrière le gigantesque Victor Wembanyama.

Il est évidemment encore trop tôt aujourd’hui pour véritablement se prononcer sur les chances de Matthew Strazel à la Draft NBA 2022, sur les franchises où il pourrait atterrir, ou sur le costume qu’il portera lors du grand soir. Déjà éligible à la Draft l’an passé, Strazel avait préféré ne pas se présenter afin de tenter de revenir avec un dossier plus convaincant cette année. Comme d’autres Frenchies avant lui (genre Théo Maledon, également formé chez Tony P.), il possède l’argument d’avoir joué au haut niveau dans le monde pro (avec un titre de champion de France et une Coupe de France en prime) tout en ayant seulement 19 ans. C’est un mix qui habituellement plaît pas mal aux observateurs des franchises NBA, et on espère que l’une d’entre elles finira par miser en juin prochain sur le garçon originaire de Bourg-la-Reine. On ne peut pas non plus exclure une trajectoire à la Juhann Begarin, sélectionné au deuxième tour de la Draft 2021 par les Celtics avant de retourner au Paris Basket. Pour info, Matthew Strazel est actuellement sous contrat jusqu’en 2025 avec l’ASVEL.

En se présentant à la Draft NBA 2022, Matthew Strazel rejoint d’autres Français comme Hugo Besson et Ousmane Dieng. La cérémonie du 23 juin prochain aura donc encore une fois un petit accent bleu-blanc-rouge, et ce n’est clairement pas pour nous déplaire.

