Touché à l’ischio-jambier de la jambe droite lors de la défaite des Suns au Game 2 face aux Pelicans, Devin Booker n’a pas pu conclure sa masterclass puisqu’il a dû quitter ses coéquipiers prématurément. On attendait forcément des news concernant l’arrière de Phoenix ce mercredi et elles viennent de tomber. Spoiler, ça pique un peu chez les Cactus.

En NBA, tout peut basculer en une fraction de seconde. Et personne n’est à l’abri d’un vilain bobo. Les Suns sont aujourd’hui bien placés pour en parler puisqu’ils viennent de perdre Devin Booker alors que ce dernier était véritablement sur un nuage lors de la deuxième manche à Phoenix la nuit dernière. Après avoir planté 31 points en seulement 25 minutes (12/19 au tir dont 7/11 du parking), Book s’est donc fait un ischio sur une tentative de contre en transition et n’a rien pu faire d’autre que de regarder les siens perdre pied en deuxième mi-temps contre Brandon Ingram et Cie. Et aujourd’hui, on apprend via Adrian Wojnarowski d’ESPN que le All-Star devrait rater non seulement le Game 3 mais également le Game 4 face à la Nouvelle-Orléans. Ouch, voilà qui fait mal, d’autant plus que ces deux prochaines rencontres se dérouleront toutes les deux dans la Bayou alors que la série est aujourd’hui à égalité 1-1. On le sait, les pépins aux ischios, c’est particulièrement relou car il faut être hyper vigilant pour ne pas aggraver la blessure. Devin Booker souffre aujourd’hui d’une contracture et ça demande un temps d’arrêt pour éviter le claquage complet qui serait synonyme de plusieurs semaines d’absence. Est-il possible que Book rate tout le reste de la série ? Pour l’instant Phoenix ne veut pas imaginer ce scénario mais il n’est probablement pas à exclure. Pour info, les matchs 3 et 4 se dérouleront vendredi et dimanche, tandis que le Game 5 à Phoenix se jouera mardi prochain. En cas de Game 6 et 7, ils se joueront le jeudi 28 et le samedi 30 avril.

On rentre dans une zone dangereuse pour Phoenix. Les Suns vont débarquer à la Nouvelle-Orléans après avoir perdu l’avantage du terrain, tout ça pour affronter une équipe des Pelicans qui possède aujourd’hui un momentum très sérieux. Brandon Ingram, C.J. McCollum et Cie ont réussi à arracher leur place en Playoffs grâce à deux victoires au play-in tournament – dont une sur le parquet des Clippers privés de Paul George – et se retrouvent en position idéale pour tenter de mettre en difficulté la meilleure équipe de la saison régulière. En fait, on a un peu l’impression que les dieux du basket sont avec les hommes de Willie Green en ce moment, et cela ne va pas rassurer les fans de Phoenix. Cependant, Chris Paul l’a dit après le Game 2 : la blessure de Devin Booker ne peut pas représenter une excuse. Les Cactus ont réussi à surmonter des absences significatives cette saison et ils possèdent des ressources pour tenter de compenser la blessure de leur arrière All-Star. De Cam Johnson à Cameron Payne en passant par Landry Shamet, y’a du monde qui peut step-up en plus évidemment de Chris Paul, Deandre Ayton ou encore Mikal Bridges. Quand vous remportez 64 matchs en régulière, normalement vous devez être capables de répondre à ce type d’adversité et montrer qui est le patron au premier tour. Et c’est peut-être ce que les hommes de Monty Williams vont faire. Honnêtement, on ne serait pas surpris de voir les Cactus prendre les deux matchs à NOLA même sans Booker. Mais ils devront être solides, sérieux et appliqués dans l’environnement hostile du Bayou.

Les Suns ont joué 14 matchs sans Devin Booker cette saison (dont sept pour une blessure similaire à l’ischio, mais à la jambe gauche). Le bilan ? Huit victoires pour six défaites. Désormais, il faudra rajouter deux rencontres supplémentaires à ce total, et il sera très intéressant de voir quelle réponse apportera la bande à Chris Paul face à ce challenge. Réponse de patron ou situation compliquée à venir ?

Source texte : ESPN