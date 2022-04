Sale soirée pour les Suns ! En plus de s’être inclinée face aux Pelicans d’un immense Brandon Ingram, la troupe de Monty Williams a perdu Devin Booker sur blessure. Dommage, le garçon était parti pour poser un classique.

Une nouvelle qui pue. Et pourtant, ça partait plutôt très bien pour les Suns, avec une première période de feu durant laquelle Devin Booker a planté… la moitié des points de son équipe : 31 unités sur 61 à 12/18 au tir dont 7/10 à 3-points, le genre de dinguerie statistique qui autorise son auteur à checker un bébé après avoir mis deux adversaires dans la sauce. Bref, Devin était en feu façon Soprano et rien ne semblait pouvoir empêcher le bonhomme de compléter une ligne de zinzin sur les Pelicans. Seulement, c’est toujours quand ça se passe trop bien que les aléas redistribuent les cartes. Dans le 3e quart-temps, sur une tentative de contestation lors d’une contre-attaque de Jaxson Hayes, Devin Booker s’est blessé aux ischio-jambiers. Il a ainsi passé le reste de la seconde période au vestiaire, et les gars de Monty Williams ont laissé filer le match, Brandon Ingram ayant récupéré la torche de D-Book.

Devin Booker injured his hamstring chasing down Jaxson Hayes in transition pic.twitter.com/M4M9ablZIo — hoops bot (@hoops_bot) April 20, 2022

Et alors là, on peut parler d’un timing catastrophique pour Phoenix. Les Pelicans ont montré qu’ils avaient des ressources, notamment par l’intermédiaire de joueurs micro-ondes comme Brandon Ingram et C.J. McCollum. Ajouter à cela que la série déménage en Louisiane à compter du prochain match, et vous obtenez de gros doutes sur la tournure qu’elle pourrait prendre, dans l’hypothèse où la blessure de Devin s’avère sérieuse. Il n’est pour l’instant pas question de s’inquiéter, mais des examens seront passés dans les heures qui suivent afin d’en savoir plus sur la gravité du bobo. Pour rappel, une douleur aux ischio-jambiers avait déjà écarté Booker des terrains pendant sept matchs en décembre. Espérons que cela soit moins grave cette fois.

La défaite n’est finalement pas la pire nouvelle pour les fans des Suns, puisque Devin Booker pourrait bien manquer des matchs dans cette série, et sans leur astre principal, toute la galaxie des Soleils risquera la désorientation.