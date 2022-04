Interrogé dans le cadre de Club Shay Shay, une émission qui donne la parole aux « plus grands noms du sport », Tracy McGrady a lâché un comparatif qui devrait alimenter les prochains repas de famille. On débrief.

Woah, un ancien qui valide des joueurs en activités ? Faudra checker les bouquins statistiques, ça ne devait plus être arrivé depuis quelques années. On est tellement habitué aux paroles frustrées des Charles Barkley, Scottie Pippen et autres légendes du jeu aujourd’hui « boomeurisées », que lorsqu’un « loup du game » déclare sa flamme à des gars encore en activité, ça fait bizarre. Sur cette séquence de quatre minutes tirée d’une interview d’une grosse heure, Tracy McGrady donne d’abord du crédit à Rod Strickland, le seul gars qu’il juge comparable avec Kyrie Irving. Pour sa finition, son handle, mais aussi puisqu’il est son parrain ! Drederick Irving, le père de Kyrie, connaissait bien l’ancien joueur des Blazers. L’histoire est cool. C’est plutôt marrant que d’avoir pour parrain un ancien de NBA au style de jeu quasi similaire. Sauf que cette affaire de famille n’est pas le sujet de ce papier. Shannon Sharpe, ancien de NFL et présentateur/interviewer de Club Shay Shay, évoque ensuite le duo Kyrie Irving – Kevin Durant : « sont-ils les coéquipiers les plus doués techniquement que nous ayons jamais vus ? »

« Sans l’ombre d’un doute. Je n’ai jamais vu un duo aussi doué techniquement […] Aucun autre binôme ne peut être comparé avec Kyrie et KD. Même si vous regardez ce qu’ont fait LeBron James et Dwyane Wade. Ils n’atteignent toujours pas ces deux gars. » – Tracy McGrady, pour Club Shay Shay

Tracy McGrady says Kyrie & Kevin Durant are more skilled than LeBron and D-Wade & Jordan and Pippen 👀 « LeBron and D-Wade, skill-wise, are not touching KD and Kyrie. » pic.twitter.com/vgqzWBa2VL — Club Shay Shay (@ClubShayShay) April 19, 2022

Et pourtant, Shannon Sharpe pose même la paire Scottie Pippen – Michael Jordan sur la table, mais Tracy McGrady maintient ses propos. Sauf qu’après mûre réflexion, l’ancien des Rockets trouve finalement un binôme qui l’a marqué : « Mais je ne sais pas si Grant Hill et moi même, on aurait pu… Je pense que ça aurait été un défi ». Un ancien qui donne sans rien recevoir en retour ? C’était trop beau pour être vrai. Oui, T-Mac suggère que si Grant Hill ne s’était pas blessé, leur duo à Orlando aurait possiblement pu rivaliser avec la palette technique de Kevin Durant et Kyrie Irving. Sur la notion de potentiel technique, pourquoi pas, mais il est compliqué de dire non à Dwyane Wade – LeBron James et Michael Jordan – Scottie Pippen pour ensuite s’incruster dans le débat en douce. Mais pour une presse libre et indépendante, ces lignes ne doivent en aucun cas vous influencer dans l’idée que vous vous ferez de cette déclaration. C’est important de rester neutre.

Pour aider à se faire une idée (filmé au BlackBerry)

À sa décharge, le bagage technique de Tracy McGrady était l’un des plus complets que la ligne arrière ait connu. Et celui de Grant Hill ? Même topo. Il y a donc débat. Et c’est ce qu’on apprécie dans ce sport, débattre.