Bonne nouvelle pour le basket tricolore ! Ousmane Dieng, jeune français de 18 ans évoluant en NBL, ligue de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, a annoncé à ESPN qu’il se porterait candidat pour la Draft 2022. La pépite hexagonale est actuellement annoncée dans le Top 15, on parle donc d’un profil plutôt (très) séduisant.

Allez, direction les States pour notre jeune espoir de la balle orange. Élevé au bon air du Sud-Ouest et plus particulièrement du Lot-et-Garonne, le petit Ousmane Dieng fait ses classes au Villeneuve BC avant de vite prendre son envol pour la JSA Bordeaux, comme un certain Élie Okobo avant lui. Talent d’une génération, le bonhomme fait vite parler de lui jusqu’aux prairies du Bois de Vincennes et donc l’INSEP. Accueilli pendant deux ans au Pôle France, le jeune joue pour le Centre Fédéral où il aligne 12 points de moyenne lors de sa deuxième saison. Pour parfaire sa formation, OD opte pour une destination… exotique : départ en NBL, la ligue qui se joue entre Australie et Nouvelle-Zélande. Choix original, mais qui s’explique néanmoins par le fait qu’avant lui, certains joueurs actuels de NBA ont également pris la décision de s’exiler au pays des kangourous, comme LaMelo Ball, Josh Giddey ou R.J. Hampton. La ligue possède un programme pour jeunes talents, tout en leur assurant un salaire correct avant de faire le grand saut.

France’s 6-foot-10 Ousmane Dieng, an 18-year old projected lottery pick, will enter the 2022 NBA Draft, he tells ESPN: https://t.co/IM3I1guH0v — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 15, 2022

Et ce bond dans l’immensité de la NBA, la pépite est sur le point de le faire car il s’est déclaré candidat pour la Draft 2022. Un choix confirmé par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Annoncé actuellement en seconde partie de premier tour, il fait saliver les scouts ricains du fait d’une polyvalence exceptionnelle en attaque pour un bonhomme de 2m08. Dribble, percussion, shoot mid-range comme 3-points, mobilité… et surtout défense du poste 1 à 4, une qualité juste primordiale dans la NBA actuelle, où grossièrement n’importe qui est capable de scorer de n’importe où. Alors attention, on ne parle pas non plus d’un joueur parfait, puisqu’il lui reste encore du chemin avant d’être prêt pour s’aventurer sur les parquets de NBA, mais son potentiel est énorme et chanceuse sera la franchise qui aura le loisir de pouvoir le développer correctement.

Cap sur la préparation de la Draft maintenant pour Ousmane Dieng, avec l’objectif de pouvoir au minimum maintenir sa cote au niveau actuel, tout en essayant bien sûr de grappiller quelques places d’ici la fin du mois de juin. On suivra bien évidemment tout ça de près !

Source : ESPN