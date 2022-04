Lors d’un entretien pour le média grec Ethnikos Kirikas, Enes Kanter, agent libre NBA depuis maintenant près de trois mois, a évoqué le fait de revenir en Europe si la ligue nord-américaine ne lui laissait plus sa chance dans un avenir proche. Et parmi la pléiade de grands clubs du Vieux Continent, c’est le Panathinaikos Athens qui attise particulièrement son envie.

Retour en Europe pour Enes Kanter ? Le pivot de 29 ans ne l’exclut donc pas. Après quasiment trois mois sans jouer, on sent que la marinade commence à tourner dans l’esprit du Turc, qui sent bien que ses chances de rejouer en NBA sont minces malgré ses statistiques en double-double de moyenne avec Portland la saison passée. Mais alors, s’il fait ces statistiques-là, pourquoi il ne joue plus vous demanderez-vous ? Il y a d’abord l’aspect sportif, avec une défense toujours aussi suspecte et un jeu qui colle de moins en moins à la NBA moderne. Et bien entendu, il y a aussi l’extra-sportif. Pour la faire simple, Enes Kanter est un habitué des déclarations assez explosives, n’hésitant pas à mettre des caramels devant les caméras au gouvernement chinois ou à celui de son ancien pays, la Turquie. Bref, une publicité qui n’est sans doute pas du goût des GM, lesquels préfèrent éloigner ces mauvaises lumières de leurs franchises. Au milieu de tout ça, Enes se retrouve donc au placard et il ne peut pas jouer comme il l’aimerait. De quoi le pousser à réfléchir à un retour en Europe, et pas chez n’importe qui puisque le géant penserait à rejoindre le Panathinaikos, l’une des plus grandes équipes de basket du continent.

« Mon premier objectif est de rester en NBA et je veux rester ici. J’ai grandi en regardant le Panathinaikos et l’Olympiacos. Mon frère a joué en Grèce pour Kolossos Rhodes et il m’a dit a quel point c’est génial là-bas. Le Pana serait mon premier choix, mon ami Mario Hezonja a joué là-bas. Si c’est en Grèce, je pense que ce serait cette équipe »

Disons que le Pana, sans faire offense à nos amis Américains qui sont aussi de sacrés fêtards, ça ne joue pas du tout dans la même cour que la NBA en matière d’ambiance. Là où la NBA est dans un show plutôt spectaculaire, le basket grec est lui dans un mood plutôt… volcanique, mais vu la topographie du pays c’est plutôt logique. Bref, tout reste encore envisageable pour Enes, qui confie aussi vouloir rencontrer le premier ministre grec avant toute décision, étant concerné par la volonté d’établir un lien entre la Grèce et la Turquie politiquement. Pour le joueur, pas question de revenir en Europe uniquement pour le basket, cela s’accompagnera d’actions pour aider sa communauté, et ça c’est plutôt honorable.

Les prochains mois seront cruciaux pour l’avenir d’Enes Kanter en NBA. S’il n’a pas reçu de proposition d’ici la rentrée de septembre, date de début des camps d’entraînement, il y aura sans doute fort à parier que le Turc optera pour un retour en Europe mais, d’ici-là, beaucoup de choses peuvent se passer et le suspense reste entier !

Source texte : Ethnikos Kirikas via Eurohoops