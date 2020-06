Enes Kanter croit ferme à un boycott de la reprise : « il y a beaucoup de gars qui ne vont pas jouer »

C’est le sujet qui revient en boucle depuis quelques jours : les joueurs sont divisés sur la reprise. Si le comeback de la NBA est toujours prévu pour fin juillet, certaines voix commencent à s’élever contre cette reprise, pour des raisons sanitaires mais également en lien avec le contexte social actuel aux États-Unis . Quant à ceux qui ne disent rien mais qui n’en pensent pas moins, ils peuvent compter sur Enes Kanter, jamais le dernier pour raconter des anecdotes.

La reprise de la NBA sonnait à nos oreilles comme un rêve éveillé… et voilà qu’on replonge dans les limbes, à imaginer le scénario d’un boycott de la fin de saison. Avant que la moitié de nos lecteurs ne pensent à se défenestrer, on préfère rassurer tout de suite : le retour de la NBA est toujours d’actu pour la fin du mois de juillet. Néanmoins, on ne peut qu’être surpris en voyant de plus en plus de joueurs faire part de leur refus de revenir au jeu alors que leurs représentants avaient voté massivement pour une reprise. Les stars poussent-elles les role players à reprendre le jeu contre leur gré ? Selon Yahoo Sports, c’est possible.

« Selon certaines sources, plusieurs joueurs n’ont pas osé donné leur opinion par crainte d’une opposition avec les superstars qui sont inflexibles sur l’idée d’une reprise avec des normes sanitaires viables. »

De là à imaginer une ligue divisée en deux avec les stars d’un côté et les role players de l’autre ? On en est loin. C’est d’autant plus vrai que certaines stars seraient réticentes à l’idée de reprendre le chemin des parquets. Vous n’y croyez pas ? Et bien c’est Enes Kanter qui le raconte à Chris Forsberg de NBC Sports.

« J’ai beaucoup d’amis dans pas mal d’équipes. Je parlais à l’un d’eux et il me disait : « il y a plein de gars dans notre équipe qui ne vont pas jouer ». Je ne vous dirai pas de qui il s’agit ni de quelle équipe mais c’est une équipe de l’Est qui joue les Playoffs. Et dans cette équipe il y a des superstars. Si je vous disais qui, vous deviendriez dingues. Mais mon ami m’a clairement dit : « ils ne joueront pas ».

Ce bon Enes Kanter a trouvé le filon pour appâter le journaliste : parler d’un boycott, donc d’un scoop, sans mentionner quiconque. Toujours est-il que s’il dit vrai, ça sent mauvais pour la fin de saison NBA. Adam Silver a beau accepter un roster élargi, si la moitié des joueurs désertent avant le début de la compétition, on risque de ne pas aller bien loin. Bien sûr, pour cela, il faut que les dires du pivot turc se vérifient. En premier lieu, de quelle équipe s’agit-il ? De Milwaukee à Orlando, vous avez huit suspects sur la ligne de départ. Si l’on considère qu’il y a non pas une mais des stars, on peut déjà zapper un Indiana, un Orlando voire un Miami (désolé Bam, il est un peu tôt encore). Reste Milwaukee, Toronto, Philadelphie, Brooklyn et Boston. Brooklyn colle au profil mais les deux superstars sont out quoiqu’il arrive pour blessure, du coup apprendre qu’ils ne joueront pas nous fait une belle jambe. Difficile d’imaginer Kanter parler de sa propre équipe de Boston, ce serait un peu gros et pas très malin. Pourquoi pas les Bucks où son compatriote Ersan peut lui balancer les infos du vestiaire ? Enes a également joué avec le Raptor Serge Ibaka pendant un an et demi au Thunder, il connait également un peu de monde du côté de Philly (Kyle O’Quinn, Trey Burke). Impossible donc de dénicher la perle rare mais il faudra rester attentif à cette fronde qui risque, potentiellement, de nous priver de notre drogue préférée.

Enes Kanter balance et on risque de ne pas sourire très longtemps. Beaucoup de joueurs prévoient de zapper la reprise de la NBA et on espère qu’il ne s’agit que d’une mauvaise blague pour amuser la galerie. 2020 nous a déjà bien gavé, on préfère ne pas imaginer pire pour la suite.

Source texte : NBC Sports / Yahoo Sports