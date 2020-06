Adam Silver pense à augmenter les effectifs de deux spots : Gérard casse les codes et brise les lois à lui tout seul

Adam Silver veut que la fête soit plus folle. Après l’organisation chez Mickey, les franchises devraient voir leur effectif augmenter de 15 à 17 joueurs. Et en plus, devinez quoi, Gérard sera normalement éligible : on sort le champagne !

Si ce n’est pas le Woj, c’est Shams. Ce dernier s’est occupé de diffuser l’information sur son compte Twitter, laissant les milliers de trolls commenter sa publication. L’idée d’ajouter deux spots dans l’effectif de chaque franchise présente à Orlando est donc actuellement à l’étude, et devrait être validée prochainement. De 15, on va passer à des effectifs de 17 joueurs, et les équipes pourront ramener des two-way players. Une décision assez logique à la vue des dernières tendances. Les blessures risquent de frapper pas mal de joueurs lors des premières semaines de la reprise. Rajoutez à cela l’hypothèse d’un cas positif au COVID-19 et une équipe peut vite se retrouver en difficulté. La Grande Ligue évoquait il y a plusieurs jours la possibilité d’une période de recrutement avant la reprise de la saison. Cette « mini Free Agency » improvisée devrait servir à compléter les effectifs. On le sait, on ne se prive pas d’un petit atout qui peut faire l’affaire pour trois mois. Enfin, deux atouts. Même si nous sommes tous d’accord pour dire que ça ne changera rien pour les Rockets qui jouent à six en Playoffs, choper un chômeur de longue durée et expérimenté de la NBA pourrait faire la différence dans les matchs couperets.

Players who have signed an NBA/G League deal this year or a previous year are expected to be available to sign in restarted season — making Jamal Crawford or JR Smith eligible, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/v6Ntr4pb2t — Shams Charania (@ShamsCharania) June 11, 2020

Chômeur, longue durée, expérimenté, vous le voyez venir ? La deuxième grosse information de Shams Charania, en réalité la plus importante, est que J.R. Smith devrait être éligible. Car Shams rapporte que n’importe quel joueur ayant signé un contrat NBA/G League cette année ou l’année passée devrait pouvoir participer à la reprise. La mention « année passée » vient d’être ajoutée pour notre plus grand bonheur, car initialement, ça parlait uniquement des joueurs sous contrat cette saison. Une Last Dance de Gérard dans le monde merveilleux de Mickey et ses amis ? C’est le rêve ultime de chaque fan NBA, surtout si le garçon rejoint un candidat au titre. Franchise player des Cavs avec LeBron comme lieutenant, meilleur shooteur à 3-points de l’univers mais surtout un calculateur hors pair dans les moments chauds, Gérard coche toutes les cases pour rendre cette fin de saison magique. De plus, un certain Jamal Crawford serait également éligible en compagnie de Gérard si tout ça est validé. Quand on sait que J-Crossover n’a aucune envie de prendre sa retraite, les lettres de motivation devraient voler au-dessus des bureaux des franchises.

Appel à tous les managers généraux, des dizaines de mecs au chômage veulent se ramener couteau entre les dents pendant un CDD de un à trois mois. Alors si Adam Silver offre deux spots supplémentaires aux franchises, il ne faudra pas traîner pour s’arracher le GOAT.



