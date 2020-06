La NBA prévoit une « période de recrutement » avant la reprise de la saison : qui est chaud pour une mini Free Agency cet été ?

Si on sait désormais sous quelle forme la saison 2019-20 reprendra, un certain nombre de détails restent à régler par rapport à cette reprise. Parmi eux, il y a la question du recrutement de joueurs, et on vient d’avoir quelques précisions sur le sujet.

Hier, on vous informait déjà de la manière avec laquelle la NBA prévoyait de gérer les blessures et les joueurs contractant le COVID-19 durant le reste de la saison à Orlando. On avait notamment mis en avant les joueurs éligibles pour enfiler le costume de remplaçant et ainsi renforcer les équipes. Aujourd’hui, on en apprend encore un peu plus via Brian Windhorst d’ESPN. Si l’on en croit ses propos, la Grande Ligue va mettre en place une « période de recrutement » avant la reprise de la saison, pour permettre aux équipes possédant de la place de compléter leur effectif avec des agents libres. Que les fans des Knicks, Cavaliers & Cie se rassurent, les huit équipes oubliées de la reprise pourront également avoir l’occasion de recruter durant cette période. On ne connaît pas la durée de cette dernière ni les dates ou les modalités exactes, mais on devrait donc avoir droit à une mini Free Agency cet été, avec des équipes qui tenteront d’ajouter des petites pièces à leur roster selon le stock de joueurs disponibles actuellement. Bon évidemment, il ne faut pas s’attendre à des signatures qui vont révolutionner une équipe, mais on vous rappelle quand même qu’un certain Gérard Smith est toujours libre de tout contrat aujourd’hui.

On a appris hier que les joueurs non signés durant la saison 2019-20, comme Jamal Crawford et J.R., ne seront peut-être pas éligibles pour jouer le rôle de remplaçant en cas de blessure ou de contamination durant le reste de la saison à Orlando. Mais avec leur statut d’agent libre, on imagine qu’ils pourraient se faire recruter durant cette fameuse période avant la reprise de la saison, à moins que les conditions d’éligibilité citées plus haut soient également valables pour cette mini Free Agency. Il faudra surveiller ça. En tout cas, comme vous le savez, nous on veut revoir Gérard sur les parquets, parce qu’il nous manque le garçon. Ça fait quand même depuis le 19 novembre 2018 que Smith n’a pas foulé les terrains NBA, ça commence à faire long là, très long. Faire un retour en force du côté de Disney World pour une fin de saison qui s’annonce définitivement pas comme les autres, ça serait un sacré scénario à la Gérard ça non ?

La NBA continue d’avancer sur les nombreux dossiers liés à la reprise de la saison à Orlando. Beaucoup de discussions sont en cours, mais la mise en place d’une « période de recrutement » pour les agents libres semble actée. On croise tous les doigts pour Gérard.

Source texte : ESPN