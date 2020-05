La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : la NBA va bientôt trancher sur la saison, les joueurs chauds pour reprendre

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Reprise de la saison : la NBA prendra une décision dans deux à quatre semaines

Alerte, nous serons bientôt fixés concernant la suite de la saison 2019-20 : une décision sera prise dans deux à quatre semaines. On apprend cela via ESPN après le Board of Governors de mardi avec le boss Adam Silver. D’ici là, la NBA va étudier plusieurs points qui pourraient peser dans cette décision, comme le nombre de nouveaux cas dans les États en déconfinement, le développement des différents types de tests, et la manière dont les autres ligues gèrent leur potentiel retour notamment en cas de test positif parmi leurs membres. On apprend aussi via le Woj qu’en cas de reprise, la NBA aura pour objectif de standardiser les tests pour toutes ses équipes. On espère pouvoir arriver à ce point.

Au final, les participants à ce call avec le commissionnaire sont plutôt optimistes concernant un potentiel retour. Les risques liés à une reprise ont forcément été discutés, mais les proprios et les dirigeants ayant participé à l’échange avec Silver semblent avoir de plus en plus confiance dans la capacité de la Ligue à faire ce qu’il faut pour assurer la sécurité de ses membres. L’objectif d’après Woj, c’est de convaincre les dirigeants et les joueurs par rapport au fait qu’un test positif ne va pas arrêter la saison une deuxième fois.

Concernant les modalités de retour au niveau de la compétition, on reste dans le flou mais une reprise dans un ou deux lieux, à Orlando et/ou Las Vegas, reste le scénario le plus probable. Au lieu du mot « bulle », Adam Silver a préféré parler de « campus » pour caractériser l’environnement dans lequel évolueront les joueurs.

Among factors league's studying in ramp-up to final decision: Understanding trajectory of new cases, understanding who's getting severely ill and why, developments in testing and how other sports are handling positive tests among participants and continuing to play, sources say. https://t.co/tkbh9poiQD — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 13, 2020

# Le sport pro va pouvoir reprendre en Arizona

À partir du 16 mai prochain, les sports professionnels pourront reprendre dans l’Arizona. D’après ESPN, le gouverneur de l’État Doug Ducey a en effet autorisé les ligues pros – dont la NBA – à reprendre leurs activités, sans la présence des fans bien évidemment. Ducey aurait été en contact avec plusieurs commissionnaires de ces ligues concernant la possibilité de jouer dans son État, mais aucune précision supplémentaire n’a été donnée. En théorie, l’Arizona pourrait donc servir de terre d’accueil pour la reprise de ces ligues.

Today, I’m announcing that pools, gyms and spas can reopen this Wednesday, May 13. Major league sports can resume limited reopening, without fans, this Saturday, May 16. 7/ pic.twitter.com/ltjzlVrTyN — Doug Ducey (@dougducey) May 12, 2020

All sports leagues are welcome in Arizona, Gov. Ducey says. This includes MLS – even though they don’t have a team in the state. League commissioners have discussed playing there, the governor says. pic.twitter.com/JawGQkPPm2 — Andy Slater (@AndySlater) May 12, 2020

# Sondage : les joueurs veulent rejouer cette saison

Ces derniers jours, avec la reprise de l’entraînement dans certaines franchises, certains joueurs avaient montré leur scepticisme par rapport à un éventuel retour à la compétition. D’après ESPN, qui cite l’Associated Press, la NBPA (l’union des joueurs) a réalisé un sondage informatif pour prendre la température par rapport à la volonté des joueurs de rejouer cette saison. Visiblement, si les conditions sanitaires sont réunies, c’est un grand Oui. Et pas uniquement pour les Playoffs, mais aussi pour au moins une partie de la saison régulière. Peu d’informations ont cependant été données par rapport aux modalités de ce sondage. Comme l’indique ESPN, les résultats exacts ne sont pas connus, le nombre de participants est également un mystère, tandis que l’identité de ces derniers et leurs réponses restent confidentielles. On imagine quand même que cette volonté de reprendre est plus faible pour les joueurs n’ayant plus rien à jouer cette année que pour ceux qui sont en course pour le titre ou les Playoffs.

Sources: Some teams received the question as part of a group text that included the entire roster. One rep asked a team's players: "Do you want to try and play this season, yes or no?" Another rep worded to a different group: "Do you want the season to start again?" https://t.co/p9XgbVKXOa — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 12, 2020

Via Chris Haynes de Yahoo Sports, on apprend également que certaines des plus grandes stars de la NBA ont décidé de former un groupe tout-puissant dans le but de peser dans la discussion concernant la reprise de la saison. Sous l’impulsion du président de la NBPA Chris Paul, des grands noms comme LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Damian Lillard et Russell Westbrook ont échangé lors d’un call lundi, et leur objectif est véritablement de reprendre la compétition si les conditions pour assurer la santé des joueurs sont réunies. Voilà qui pourrait faire basculer la balance.

Yahoo Sources: NBA superstars LeBron James, Chris Paul, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, Kevin Durant, Kawhi Leonard and Stephen Curry held private conference call on Monday and established united front in favor of resuming season. https://t.co/FZJfgP6WDu pic.twitter.com/6AZOWe0AXo — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 12, 2020

Enfin, en parlant de groupe, on apprend via Shams Charania de The Athletic que la NBA et la NBPA sont en train de former un groupe de travail pour discuter des moyens permettant de reprendre la compétition. Du côté des joueurs, Chris Paul, Russell Westbrook et Jayson Tatum en feraient notamment partie. Toujours d’après Shams, la NBPA aurait envoyé un mémo aux agents pour leur notifier de la volonté commune des joueurs et de la Ligue de finir la saison.

Sources: The NBPA has sent a memo to agents stating sense is players and NBA both want to finish the 2019-20 season — and informed reps of the players listed below serving on new committee working with the league on potential plans. https://t.co/fKC0hFiE1M — Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2020

# Larry Nance Jr. ne veut pas voir de trou dans le palmarès

La ligne « Champion NBA 2019-20 » sera-t-elle remplie par le BC Coronavirus ou une équipe NBA ? C’est encore trop tôt pour le dire mais pour le joueur des Cavs Larry Nance Jr., il faut que quelqu’un gagne le titre cette année (via ESPN).

« Nous ne jouons pas le titre cette année, mais si j’étais Giannis, LeBron ou Kawhi, si j’étais dans l’une de ces équipes capables de gagner le titre, je serais très frustré. Car c’est rare dans cette ligue d’avoir une telle opportunité, et ça enlève une année importante à la carrière d’un joueur. »

Tant qu’il évoluera à Cleveland, Larry Nance Jr. n’aura pas ce problème.

