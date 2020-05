La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Ben Simmons prêt en cas de reprise, la BIG3 reporte son tournoi en mode télé-réalité

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# En cas de reprise de la saison, Ben Simmons devrait être prêt

Si la saison venait à reprendre, les Sixers devraient pouvoir compter sur Ben Simmons. On avait déjà mentionné la nouvelle il y a deux semaines, le manager général de Philly Elton Brand a confirmé. Via Rich Hofmann de The Athletic, Brand a effectivement montré son optimisme concernant un retour de son meneur All-Star, qui va « très très bien » d’après lui. Pas sûr cependant qu’il revienne avec un shoot…

Elton Brand says Ben Simmons is doing "really, really well." Says that he's "very optimistic" that he'll be able to play if the season returns. — Rich Hofmann (@rich_hofmann) May 5, 2020

Toujours d’après Elton Brand, Simmons, Joel Embiid et d’autres joueurs de Philly ont eu la permission d’utiliser les infrastructures pour s’entraîner et poursuivre leur rééducation dès les premières semaines.

#Sixers GM Elton Brand: "Ben and others have been given permission to use our facility. It is essential that they can get the proper equipment to work out and rehab. So that’s where he’s been. He’s been doing that ever since the first week. We were able to get him access there." — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) May 5, 2020

# Certaines équipes ne sont pas chaudes pour reprendre l’entraînement

Le vendredi 8 mai, des entraînements individuels pourront avoir lieu dans les États où les directives concernant le confinement sont plus souples. D’après Marc Stein du New York Times, la NBA a confirmé cela en envoyant une notification à ses franchises. Malgré tout, certaines équipes évoluant dans ces États-là ne sont pas très chaudes pour laisser leurs joueurs s’entraîner si l’on en croit Brian Windhorst d’ESPN. Selon lui, deux d’entre elles n’ouvriront pas les portes de leurs infrastructures vendredi. Et dans une autre équipe, une majorité des joueurs ne voulaient pas reprendre non plus. C’est pas gagné…

# La BIG3 League reporte son tournoi en mode télé-réalité ainsi que sa saison régulière

Vous vous rappelez de ce tournoi en quarantaine style télé-réalité qui était prévu début mai par la BIG3 League ? Sachez qu’il vient d’être reporté à une date ultérieure selon USA Today. Dommage, ça aurait sans doute été assez délirant, mais les inquiétudes autour du coronavirus sont encore trop importantes. Autre report, celui du début de la saison régulière de la BIG3 League. Ça devait commencer le 20 juin, ça commencera à l’automne ou l’hiver.

# Mason Plumlee optimiste

Vous pouvez ajouter Mason Plumlee à la liste des personnes optimistes concernant un retour de la saison NBA 2019-20. Lors d’un entretien téléphonique avec le Denver Post, le représentant des Nuggets au sein de l’union des joueurs a donné une update encourageante concernant la suite des événements.

« Les gens sont très optimistes concernant une reprise. Beaucoup de propositions ont été mises sur la table. Au cours des réunions avec l’union, j’ai appris qu’il y avait des plans de développement et des stratégies pour reprendre la saison. »

Un exemple Mason ?

« J’ai entendu des propositions avec la saison qui se termine dans une ville, ou deux, ou trois avec 10 équipes, une fin accélérée de la saison ou une version différente des Playoffs. »

# Si vous voulez voir Scott Brooks se faire raser la tête, faites un don

25 000 dollars de dons. Voilà le total qu’il faut récolter pour voir… Scott Brooks se faire raser la tête. En effet, si ce montant est atteint en faveur de Feeding The Frontlines!, l’entraîneur des Wizards laissera sa fille utiliser le rasoir. On veut bien voir ça nous !