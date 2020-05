La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Allen Iverson a de l’humour, le Greek Freak se fait hacker

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Reprise : quel impact sur le plan psychologique ?

Si l’on en croit Baxter Holmes d’ESPN, plusieurs dirigeants d’équipe possèdent une inquiétude spécifique par rapport à leurs joueurs et aux membres du staff : l’impact de la reprise sur le plan psychologique, et le stress qu’elle peut engendrer, notamment pour ceux qui sont germaphobes. Ces personnes-là, qui possèdent une vraie peur des germes, sont forcément plus inquiètes que d’autres en cette période de COVID-19, et on imagine que leur niveau d’anxiété sera particulièrement élevé quand elles devront sortir de leur domicile pour retrouver leur activité. Pour rappel, ce vendredi 8 mai, certaines infrastructures vont ouvrir leurs portes pour permettre des entraînements individuels.

NBA GMs and team officials worry about the psychological effects for players and staffers returning to organized activities, especially for those who have a heightened sensitivity to germs. “I'm not a germaphobe, and I'm afraid,” said one GM. Story: https://t.co/4DNuSuegT7 — Baxter Holmes (@Baxter) May 7, 2020

# Frank Vogel ne veut pas être plongé directement dans les Playoffs

Si la saison NBA venait à reprendre, le coach des Lakers Frank Vogel voudrait avoir quelques rencontres de préparation avant d’aborder les Playoffs. Matchs de saison régulière ou même matchs exhibition, peu importe, mais il faudra se chauffer avant la postseason (via ESPN).

« Nous aurons besoin de quelques matchs. Je ne sais pas si ça sera des matchs de saison régulière, histoire de finir la saison. Peut-être des matchs exhibition, en guise de répétition générale. Pour la santé de la ligue et de tous ceux impliqués, plus de matchs on aura, mieux ce sera pour la ligue et les fans. Si on peut avoir des matchs de saison régulière, ce serait super, mais la santé reste la priorité. Il faudra au minimum quelques matchs exhibition, et je pense que ça sera le cas. »

Vu que les Lakers ont quand même pas mal de vétérans dans leur effectif, ça se comprend. Pour info, les hommes de Frank Vogel ne reprendront pas l’entraînement à partir de ce vendredi, comme c’est le cas pour certaines franchises. Les directives actuelles concernant le confinement en Californie expirent le 15 mai. La franchise pourpre et or vise la date du 16 mai d’après Shams Charania de The Athletic. Quant au voisin californien les Kings, ils ouvriront leurs portes le 11 mai en suivant les directives du Sacramento County Public Health Order d’après Sacramento ABC10.

Date the Lakers are targeting as of now to reopen practice facility under NBA's protocols: May 16, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2020

# Mark Cuban n’est pas très chaud pour laisser ses joueurs s’entraîner

Chez les Mavs, le proprio Mark Cuban estime que c’est encore trop tôt pour laisser ses joueurs s’entraîner au sein des infrastructures de la franchise. Pas assez de tests signifie risques pour les joueurs de basket et tous ceux impliqués. Selon lui, les précautions mises en place ne suffisent pas et il indique que ses joueurs sont de toute façon en capacité de rester en forme.

Mark Cuban told @bdameris and @MFollowill on their podcast that the inability to test for coronavirus is the reason the Mavs have no immediate plans to open their practice facility. pic.twitter.com/1w7l5TeUWj — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 7, 2020

# CJ McCollum inquiet

Mark Cuban n’est pas le seul à avoir des réserves concernant la réouverture des infrastructures pour l’entraînement. C’est également le cas pour l’arrière des Blazers CJ McCollum, qui s’est exprimé via Yahoo Sports.

« Je suis inquiet comme tout le monde. J’aime le fait que ça soit optionnel et je suis satisfait de la précaution et des mesures prises par les Blazers afin d’assurer l’environnement le plus sûr possible pour toutes les parties impliquées. Je comprends les mesures de la ligue, mais quand il y a des mesures drastiques, il faut se poser la question, ‘Est-ce que ça vaut le coup ?’. Soit c’est sécurisé, soit ça ne l’est pas. […] Et puis soyons honnêtes, certains joueurs se sont déjà entraînés dans des gymnases en dehors des infrastructures de leur franchise. Certains se sont entraînés, soyons honnêtes. »

Pour CJ McCollum, toutes les restrictions mises en place vont vraiment rendre les choses difficiles pour s’entraîner.

« Le problème, c’est que vous pouvez aller à la salle mais il y a toutes ces conditions. […] Comment pouvez-vous soulever de la fonte avec votre coach qui est à plus de trois mètres de vous ? »

L’arrière des Blazers prévoit de faire un tour à la salle samedi pour vraiment avoir une idée des conditions d’entraînement. Pour espérer y entrer, il ne devra pas avoir plus de 37,3° de température, qui représente la limite si l’on en croit Shams Charania de The Athletic.

Sources: As part of protocols for reopening facilities, the NBA has informed teams that a person whose temperature is greater than or equal to 99.1F is not permitted that day. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 8, 2020

# Mike D’Antoni au taquet

Si la saison NBA venait à reprendre, Mike D’Antoni n’hésitera pas une seconde à retrouver le banc. D’après Tim MacMahon d’ESPN, le coach de 69 ans n’est en effet pas inquiet pour sa santé malgré le contexte actuel. Au contraire, il a confiance dans les mesures prises par la NBA pour assurer la santé de tout le monde en cas de reprise. Il faudra donc compter sur lui pour mettre en place des compositions ultra small ball avec Danuel House qui fait l’entre-deux.

# Atteint par la maladie de Crohn, Larry Nance Jr. va s’entraîner

Selon Marc Stein du New York Times, Larry Nance Jr. sera à la salle des Cavaliers vendredi. Atteint par la maladie de Crohn, le joueur de Cleveland est potentiellement plus vulnérable au coronavirus mais cela ne va pas l’empêcher de profiter de l’ouverture des infrastructures dans l’Ohio.

It is doubly significant because Nance suffers from Crohn's disease, which is typically treated with immunosuppressive medication that can make Crohn's sufferers more vulnerable to infections. But Nance says he has confidence in the drug (Remicade) he takes to combat Crohn's — Marc Stein (@TheSteinLine) May 7, 2020

# Giannis Antetokounmpo se fait hacker

Si vous étiez sur Twitter hier, vous avez sans doute vu ces messages très perturbants sur le compte de Giannis Antetokounmpo. On ne va pas les mettre ici mais sachez que la femme de Stephen Curry, LeBron James, le regretté Kobe Bryant ou encore Khris Middleton ont directement été visés. Sans surprise, on a appris via l’agent du Greek Freak que le compte de la superstar a été hacké, tout comme son téléphone, son adresse mail et même son compte en banque. Les Bucks ont ouvert une enquête d’après ESPN.

