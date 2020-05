Nike LeBron 17 Uptempo : joli clin d’œil à Scottie Pippen, on n’est pas les seuls à avoir maté « The Last Dance »

On l’a vu dans le cinquième épisode de « The Last Dance », la signature de Michael Jordan chez Nike était tout sauf une évidence. Mais par la suite, le numéro 23 n’est pas le seul a avoir sorti des pompes archi classiques du côté de Chicago à l’épouqe des deux Threepeat. En 1996, Scottie Pippen a eu beaucoup de succès avec les Nike Air Uptempo remises au goût du jour par le King avec les Nike LeBron 17 Uptempo disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

L’inscription AIR sur l’empeigne en knit a disparu mais l’esprit reste le même pour les dernières signature shoes du King qui évolue désormais chez les Lakers. Comme leur nom l’indique, les Nike LeBron 17 Uptempo ne sont rien d’autre qu’une actualisation des sneakers du lieutenant de Mike qui nous est donné de découvrir sous un nouveau jour grâce au docu-série « The Last Dance » qui fait le buzz depuis quelques semaines. Car si on se souvient des différentes évolutions des Air Jordan au fil du temps, Pip inspirait également de nombreux gamins dans la deuxième moitié des années 90 grâce à cette paire largement réédité par la suite. Pour lui faire honneur, Bron a accepté la reprise d’un coloris très labalisé Bulls fait de University Red, de noir et de blanc. Un logo LeBron Uptembo translucide complète idéalement la paire au liveau de la languette.

La fiche :

La grande-sœur : la Nike Air Uptempo de Scottie Pippen.

la Nike Air Uptempo de Scottie Pippen. On les imagine déjà à ses pieds : Zach LaVine, pour la réf à l’un des grands bonhommes de sa franchise.

Zach LaVine, pour la réf à l’un des grands bonhommes de sa franchise. L’occasion parfaite pour les porter : aussi efficace qu’un maillot du numéro 33 devant un péisode de « The Last Dance » ou un match rétro des Bulls.

aussi efficace qu’un maillot du numéro 33 devant un péisode de « The Last Dance » ou un match rétro des Bulls. On aime : la fusion de deux modèles iconiques même s’il faut laisser le temps à la Nike LeBron 17 de vieillir un peu plus.

la fusion de deux modèles iconiques même s’il faut laisser le temps à la Nike LeBron 17 de vieillir un peu plus. On aime moins : vu comme c’était la guerre pour se procurrer des Uptempo lors de leur réédition, on a peur que celles-ci disparaissent comme des petits pains.

Les Nike LeBron 17 Uptempo sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros, ça reste un craquage de fan ou de collectionneur.

Source : Nike