Les rumeurs fusent déjà autour de Giannis Antetokounmpo et les Warriors : poker menteur time, la chasse au Daim est lancée

La pause dans la saison est bénéfique d’une part aux joueurs blessés qui peuvent prendre le temps de terminer leur rééducation, mais elle l’est aussi pour les… Warriors. Ces derniers font tout pour être discrets mais cela fait plus d’un an que des rumeurs circulent sur la volonté de la franchise de faire venir… Giannis Antetokounmpo en Californie.

Merci le San Francisco Chronicle, les fans des Bucks n’avaient vraiment pas besoin de ce genre de nouvelle. Nous apprenons dans cet article que Golden State travaillerait depuis des années en vue de signer le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo à l’été 2021. Il y a peut-être de quoi rire avec le premier trade qui s’en dégage, proposé par Bleacher Report : Andrew Wiggins et trois premiers tours de Draft. Remplacer un All-Star faisant partie des cinq meilleurs joueurs de la planète par… ANDREW WIGGINS ? Pas sûr que les dirigeants voient cet idée d’échange comme une approche amicale, à ce stade c’est plutôt une offense.

Une idée pas si folle

Le proprio des Warriors Joe Lacob vise continuellement le meilleur des free agents comme on a pu le voir avec Kevin Durant ou DeMarcus Cousins. Si le néo-Net a en son temps débarqué là-bas, voir Giannis signer à son tour devient tout à fait possible. Notre copain sera free-agent en 2021 s’il décide de décliner l’extension des Bucks cet été. Éligible au supermax, Milwaukee pourrait ainsi proposer à la superstar un contrat sur 5 ans pour 254 millions de dollars. 50 millions la saison, Chris Paul est jaloux en lisant ces lignes. Cet été est attendu car le joueur pourrait faire taire toutes les rumeurs en acceptant l’offre ou bien, au contraire, les intensifier en refusant le max du max. C’est à ce moment que les fans des Daims commencent à avoir besoin de Pampers : Stephen Curry est un bon pote du Grec et ce dernier est même logé à la même enseigne que le MVP unanime, le Greek Freak étant représenté par le groupe Octagon. Au-delà de ce détail, on sait que les deux joueurs se draguent déjà depuis le All-Star Game 2018. Par-dessus le respect mutuel, le joueur du Wisconsin avait exprimé son admiration envers le jeu sous Steve Kerr.

Pourquoi partir ?

Les détails ci-dessus ne sont pas forcément à prendre au sérieux… mais un tout petit peu quand même, car on ne sait jamais ce qui peut arriver en NBA. Pourquoi Giannis Antetokounmpo choisirait-il de partir des Bucks ? Le joueur a beau montrer son amour pour la ville et l’équipe, compétiteur comme il est il y a un moment où le désir d’avoir une bague sera plus fort que les billets verts. C’est à ce moment que la pause de cette saison intervient. La saison dernière, le MVP se casse le nez sur les Raptors en Finales de Conférence, futurs champions. Alors qu’à 25 ans il se positionne déjà sur un deuxième titre consécutif de meilleur joueur de la Ligue, la potentielle annulation des Playoffs cette année pourrait faire réfléchir notre jeune ami. Si jamais la saison venait à reprendre et que l’on pouvait – enfin – conclure cet exercice 2019-20, l’équipe de Mike Budenholzer pourrait très bien être hors de forme et se faire sortir plus tôt que prévu. A cause d’un autre échec en postseason, l’envie de prolonger serait surement moins présente et le maillot de la Baie commencerait peut-être à trotter dans l’esprit du Daim.

Acquérir Giannis Antetokounmpo pourrait relancer la dynastie des Warriors, reste à savoir quel trade sera proposé et si les deux camps vont se mettre d’accord. Pour l’instant ce ne sont que des rumeurs mais Golden State est actuellement l’ennemi numéro un dans la ville de Milwaukee.



Source texte : Bleacher Report, San Francisco Chronicle