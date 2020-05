Game of Zones – saison 7, épisode 2 : le Royaume prépare ses troupes pour affronter la Dream Team

Bien lancée avec un premier épisode déjà fabuleux la semaine dernière, on attendait avec impatience la suite de la septième et ultime saison de Game of Zones. Comme prévu, le deuxième volet vient de sortir sur la chaîne YouTube de Bleacher Report. Et comme toujours, c’est épique.

Dans l’épisode précédent, la Dream Team venait s’en prendre aux troupes de Mill of Waukee. On apprend que face aux assauts de la meilleure équipe qui n’a jamais existée avec tous ses chevaliers de retour dans leur prime, Sir Giannis n’a pas pu résister à l’instar de Tor’Onto, Detroit et Chicago. Ces quatre citadelles ont déjà été vaincues et plongées dans une profonde nostalgie qui leur a fait perdre toute passion pour le jeu moderne. Alerté sur l’intention de Sir Jordan de montrer qu’il est le GOAT parmi les GOAT, Adam Silver décide de sélectionner les Chevaliers de la Balle Ronde pour former une Super Super House qui sera capable de lutter contre cette horde de chevaliers qui semble inarrêtable. Pour ce faire, les membres de Mediadel ont dû trancher, les joueurs et les fans n’ayant pas saisi la gravité de la situation. Les chevaliers qui devront aller combattre la Dream Team de 1992 sont appelés un à un à la hâte car le temps presse. C’est la dernière chance pour le Royaume de s’en sortir et il faut vite regagner le lieu de la dernière bataille.

Voilà voilà, on ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir ce deuxième épisode de huit minutes qui promet encore énormément de surprises pour la suite. Pourquoi faut-il que ça s’arrête ?