Mike Storen est décédé à l’âge de 84 ans : l’American Basketball Association pleure l’une de ses plus grandes figures

Mike Storen était connu de par son rôle de patron de l’American Basketball Association mais pas seulement. Il a également eu un long parcours de General Manager en NBA en passant par moults franchises au cours de sa carrière.

Baltimore Bullets, Chicago Zephyrs, Cincinatti Royals, Indiana Pacers et Atlanta Hawks. Même si l’on se cloisonne dans la partie NBA de sa carrière, Mike Storen a eu un impact énorme sur le basket cainri au cours de sa vie. Sur certaines franchises plus que d’autres bien sûr, et notamment sur les Pacers dont il a été le premier vice-président mais aussi le premier General Manager en 1967. La franchise de l’Indiana lui a rendu hommage grâce à un communiqué sur ses réseaux sociaux :

« C’est impossible de sous-évaluer l’impact qu’a eu Mike Storen sur notre franchise et sur l’American Basketball Association dont il est devenu le patron plus tard. Il a joué un rôle déterminant dans le choix du nom de l’équipe, du logo initial et de nos couleurs bleu et or. »

En ABA, il a, en plus de son rôle de patron, servi des franchises comme les Colonels de Kentucky, les Memphis Sounds et leurs héritiers les Baltimore Claws. Il s’est battu à la fin du parcours de cette Ligue pour la rapprocher avec la NBA, rappelons que c’est de la ABA que viennent des règles comme le shoot à 3-points et des légendes comme Julius Erving. Mais avant ce rapprochement, il avait permis à sa Ligue d’obtenir de futurs Hall Of Famers comme Mel Daniels, Louis Dampier, Artis Gilmore, Dan Issel ou encore Roger Brown. Ce dernier lui a également rendu un hommage :

« Pour moi et pour d’autres personnes qui n’avaient peut-être pas eu la chance de continuer à jouer, son influence sur l’ABA a donné à énormément de jeunes et d’entraîneurs l’occasion de faire quelque chose qu’ils aiment. Finalement, lorsqu’on observe l’apport de certains joueurs et entraîneurs en NBA après la fin de l’ABA, c’est incroyable, remarquable. Il se souciait uniquement du jeu et des joueurs. »

Après sa carrière NBA et ABA, Storen a continuer à servir dans des ligues mineurs de basket-ball mais aussi d’autres sports. Ainsi, il est devenu le patron de ligues comme la Continental Basketball Association ou encore l’Indoor Professional Football League. Un passionné de gestion donc, qui aurait tout fait pour faire décoller et réussir les ligues qu’il prenait en main, or, il y arrivait souvent. C’est sa fille, Hannah Storm, devenue journaliste à ESPN, qui a annoncé le décès de son père en ce 7 mai dans un communiqué émouvant où en plus de retracer son importance et son parcours, elle énumère ses qualités, une liste longue, pour expliquer qu’il était également très impliqué dans sa vie de famille et que son parcours professionnel n’a jamais laissé de côté les personnes qu’il aimait le plus.

Immense respect pour Mike Storen, pour qui il était et pour ce qu’il a réalisé. Il s’en est allé des suites de son cancer ce 7 mai 2020, dans un hôpital d’Atlanta, là où il avait également fini sa carrière en NBA. RIP.



Source texte : Hannah Storm – ESPN