Le manager de Kevin Durant pense qu’un retour du joueur est inenvisageable cette saison : il s’agirait de se mettre d’accord à Brooklyn

Quelques jours après la déclaration de Sean Marks sur un potentiel retour de Kevin Durant si la saison venait à reprendre, c’est au tour du manager du joueur de donner son point de vue… et Rich Kleiman pense que voir jouer KD cette saison est irréaliste. La porte ouverte par Marks vient d’être claquée très fort par le manager de la superstar.

Invité sur SiriusXM ce 7 mai, Rich Kleiman a eu l’occasion de s’exprimer à propos de son client, Kevin Durant. Ayant eu vent des propos du GM des Nets, l’homme a réagi assez vite pour indiquer qu’il ne fallait pas trop placer d’espoir dans un possible retour du MVP 2014. C’est dommage, on était déjà gonflé à bloc.

« It’s also hard to even discuss in a real serious manner without any information on the season »

Kevin Durant’s business partner @richkleiman tells @TheFrankIsola & Wes Wilcox he still doesn’t think we’ll see @KDTrey5 on the court if the season resumes this summer.#WeGoHard pic.twitter.com/rh0DmtxbLw

