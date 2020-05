Sean Marks ne ferme pas la porte à un retour de Kevin Durant cette saison : quelque part du côté de Toronto, on n’est pas serein

La NBA est maintenant à l’arrêt depuis… trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Adam Silver et ses collègues essayent tant bien que mal de trouver une solution mais ils ne vont pas plus vite que la musique : chaque chose en son temps. Le retard occasionné par la crise du COVID-19 sera bénéfique à quelques équipes en raison de blessures, et ça pourrait également être le cas pour les Nets de Kevin Durant.

Flashback. Nous sommes le 10 juin 2019, en Finales NBA lors du Game 5. Au début du deuxième quart-temps, KD s’écroule suite à un dribble. Obligé de quitter le terrain, on apprendra que le tendon d’Achille est touché, énorme coup dur pour le joueur puisque la Free Agency approchait à grands pas. Mais vous connaissez la suite. Malgré cette grosse blessure, le manager général des Nets Sean Marks n’a pas eu peur de poser 164 millions sur 4 ans pour le signer lors de la dernière intersaison.

« Avant la pandémie, il ressemblait à Kevin Durant »

Un retour de Kevin Durant cette saison ne semblait pas d’actualité mais avec la crise sanitaire du coronavirus, les cartes pourraient être redistribuées. Il y a quelques jours, Sean Marks s’est confié dans une interview pour Newshub, journal néo-zélandais, et le GM de l’autre franchise de New York laisse la porte ouverte à un potentiel retour, à condition évidemment que le principal intéressé se sente prêt.

« Il connaît son corps mieux que quiconque. Notre équipe et notre staff ont fait un boulot monstre pour l’amener à ce niveau aujourd’hui, mais je ne sais pas comment cette pandémie affectera qui que ce soit, encore moins Kevin. Vu l’investissement qu’on a réalisé sur lui, on ne va jamais le pousser pour revenir le plus vite possible. Quand il reviendra sur les parquets, il sera à 100%. »

Nous avions déjà vu des images de Durant début février, images qui avaient hypé la Nets Family puisque l’on voyait la nouvelle recrue en train de shooter en suspension. Rien d’extraordinaire mais assez pour donner de l’espoir aux fans. Et cet espoir est peut-être encore plus grand aujourd’hui suite à la déclaration de Marks, qui a ajouté que KD semblait déjà bien en forme. Une bonne raison de croire que la rééducation avance bien et que son jeu commence à redevenir aussi létal qu’auparavant.

« Je peux vous dire ceci – avant la pandémie, il ressemblait à Kevin Durant et c’est une bonne chose. »

Ça, c’est le genre de phrase qui va donner le sourire aux fans des Nets, même si c’est sur le terrain que tout se jouera évidemment. Et après une blessure aussi grave, personne ne sait exactement si KD retrouvera son meilleur niveau. En tout cas, la décision d’un potentiel retour cette saison appartient à Kevin, et le laisser choisir est sans doute la meilleure chose à faire.

Sean Marks a confiance en ses joueurs, il ne forcera pas KD à se présenter sur le terrain si la saison devait recommencer. De toute façon, pour l’instant, nous restons dans l’incertitude concernant la reprise de la campagne 2019-20. Mais en cas de retour, on signe où pour voir Durant sauver les Nets contre les Raptors au premier tour ?

Source texte : Newshub