La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : pour Vavane, « il vaudrait mieux faire une croix sur la saison »

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Une reprise ? Evan Fournier est sceptique

Nous sommes au début du mois de mai, et le flou règne toujours concernant une potentielle reprise de la saison NBA. Interrogé par Le Parisien, Evan Fournier s’est exprimé sur le sujet et on peut dire que le Frenchie est assez perplexe par rapport à la suite. Vavane se pose forcément pas mal de questions sur les risques sanitaires potentiels, mais aussi sur les conditions de reprise étant donné que certaines équipes pourront reprendre l’entraînement plus tôt par rapport à d’autres.

« Cela me paraît compliqué à mettre en place. Combien de matchs pourrait-on jouer ? Va-t-on directement en Playoffs ? […] Je pense qu’il vaudrait mieux faire une croix sur la saison. Si on trouve une solution ‘safe’ et bien réfléchie pour qu’on puisse reprendre, on sera tous chauds. Le simple fait de jouer un match de basket, cela nous manque tous. Mais on n’a pas non plus envie de mettre nos vies en danger, de jouer des matchs qui n’ont pas d’intérêt, juste pour dire qu’on va reprendre un peu d’argent. »

Coronavirus : «Il vaudrait mieux faire une croix sur la saison de NBA», estime Evan Fournier https://t.co/fChEr12RdT — Le Parisien – Sports (@LeParisienSport) May 3, 2020

# Une reprise à l’automne ?

Quand la saison reprendra-t-elle ? Pourra-t-elle reprendre ? Quid de la prochaine saison ? Les mêmes questions reviennent constamment sur la table mais on est pour l’instant toujours au stade des hypothèses. Et la dernière, elle nous vient de Brian Windhorst d’ESPN, qui a rebondi sur les récentes rumeurs disant que la campagne 2020-21 pourrait commencer en décembre.

« Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle par rapport à ces discussions concernant un début en décembre. La bonne, c’est que ça signifie que les propriétaires croient toujours en la possibilité de jouer le reste de la saison. […] La mauvaise, c’est qu’ils estiment que ce n’est pas pour tout de suite, et qu’ils auront besoin de ce temps supplémentaire. Ça parle même d’une attente jusqu’en automne concernant une reprise de la saison. »

Voilà voilà…

# Des matchs à huis-clos ? Pas un problème pour Vince Carter

Reverra-t-on Vince Carter sur un parquet NBA avant qu’il ne raccroche définitivement les sneakers ? Personne ne connaît la réponse à cette question. Par contre, ce qui semble certain, c’est que VC ne rejouera plus jamais devant 20 000 fans. Ça tombe bien, ce n’est pas un problème pour lui de jouer sans la présence du public. Voici ce qu’il a déclaré lors d’une interview sur « The Grant Napear Show with Doug Christie ».

« Je n’ai aucun problème à jouer dans une salle vide. Je suis conscient de la base du truc, ‘Oh, c’est dur de trouver l’énergie’. Mais nous sommes des joueurs de basket, et nous avons réussi à nous ajuster à toutes les difficultés, tous les changements qui ont été réalisés par le passé. Quand la compétition commence et que vous êtes plongé dans la bataille, combien de fois vous souciez-vous des fans ? Oui, vous entendez les encouragements et les sifflets. Je comprends. Mais vous êtes dans une compétition, une bataille. Vous devriez être concentré sur votre adversaire direct ou la tâche à effectuer. »

# Myles Turner et Harrison Barnes solidaires

Directement impacté par le COVID-19 étant donné que son père fut contaminé avant de guérir, l’intérieur des Pacers Myles Turner a décidé de faire un don de 50 000 dollars au système de santé Texas Health Resources.

NBA Star, Bedford-Native Myles Turner Donates $50K To Texas Health Resources: https://t.co/z93WxYkA3G pic.twitter.com/AdskSykOWz — CBSDFW (@CBSDFW) May 2, 2020

Quant à Harrison Barnes et sa femme Brittany, ils ont délivré du café et des pâtisseries pour soutenir les personnes en première ligne dans la lutte contre le coronavirus à Sacramento.

# Stacey King perd son grand frère

C’est la mauvaise nouvelle du jour. Stacey King, ancien joueur des Bulls lors du premier three-peat au début des années 1990 et aujourd’hui commentateur des Taureaux, a perdu son grand frère à cause du coronavirus. Il a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Twitter.

I lost my older brother Lamoyne King yesterday morning to this deadly coronavirus so please take the necessary precautions to protect you & your loved ones. Stay inside, continue to practice social distancing & wear a mask. This disease is REAL people. #staysafe🙏🏾 — Stacey King (@Stacey21King) May 3, 2020

# Pendant ce temps-là