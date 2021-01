Preview de la soirée NBA : duel de Français à 21h, Clippers-Bulls à 22h et six autres matchs dans la nuit pour boucler la boucle

À peine le temps de digérer la dernière galette des rois de l’année et le repas du soir que le programme NBA débute déjà aujourd’hui. La Ligue 1 programmant tous ses matchs le samedi soir en ce moment, il faut bien trouver de quoi s’occuper en ce dimanche soir hivernal. Et comme la NBA a toujours réponse à tout, la digestion de chacun sera accompagnée de matchs dès 21h. Une sacrée bonne nouvelle quand même !

À la suite d’une nuit à huit rencontres ayant débuté avec un choc entre les Nuggets et les Blue Coats du Delaware, équipe de G League des Sixers appelée en renfort pour faire le nombre, il est l’heure de terminer la semaine en beauté. Allez, gros café ou petite infusion nuit tranquille, au choix, et on fait le point sur le programme !

21h00 : Pistons – Jazz : à l’affiche du dernier NBA Sunday proposé par la Ligue, les Pistons avaient été battus sur le fil par les Celtics de Jayson Tatum (122 à 120), bien trop clutch pour eux. On retrouve dès le dimanche suivant l’équipe de nos petits Français Sekou Doumbouya et Killian Hayes opposée au Jazz de Rudy Gobert. Malheureusement, tous nos tricolores ne seront pas présents sur le parquet ce soir, Hayes souffrant d’une très gênante et potentiellement dangereuse blessure à la hanche. Rien n’a été décidé pour le moment, mais la saison du rookie drafté en 7e position semble bien compromise. Néanmoins, on espère pouvoir profiter à nouveau du talent de Joe Ingles. Absent face aux Bucks (131 à 118) pour reposer un tendon d’Achille douloureux, le redneck préféré de la NBA a vu sa série de matchs consécutifs se terminer et aimerait bien en redémarrer une nouvelle dès ce dimanche.

22h00 : Clippers – Bulls : on espère que les deux équipes auront mis le réveil assez tôt pour nous offrir un beau spectacle pour ce match disputé à 15h à Los Angeles. La dernière fois que les Clippers ont joué un dimanche soir, on se rappelle bien la boucherie… Leur naufrage historique face aux Mavericks (73 à 124) avait surpris tout le monde tant l’écart entre les deux équipes était énorme. Encore trop inconstants à leur goût, Kawhi Leonard et ses potes devraient être au complet pour recevoir les Bulls d’un Zach LaVine ultra-chaud. Chicago, déjà privé de Lauri Makkanen, Tomas Satoransky, Chandler Hutchison et Ryan Arcidiacono, absents jusqu’au 12 janvier minimum à cause du Covid-19, espère pouvoir aligner Otto Porter Jr., touché au dos et incertain.

00h00 : Knicks – Nuggets : au vu du très bon début de saison réalisé, on commençait à se demander quelle mouche avait bien pu piquer les Knicks lors de l’intersaison. Battre les Bucks, les Pacers ou encore le Jazz envoyait du lourd sur le CV, peut-être même un peu trop. Cependant, la défaite face au Thunder (101 à 89) dans un scénario tellement propre aux Knicks nous rassure un peu. Toujours privés de Frank Ntilikina, Obi Toppin et Alec Burks, et sans leur recrue Taj Gibson, les New Yorkais accueillent des Nuggets se déplaçant sans Michael Porter Jr., encore à l’isolement. Après avoir affronté la nuit dernière une rotation à sept joueurs face à des Sixers quasiment obligés de sortir Allen Iverson de sa retraite, les Nuggets vont découvrir la rotation à huit éléments (neuf dans un mauvais jour) utilisée de plein gré par le tortionnaire Tom Thibodeau. Le machine à laver est bien en route, et pas en mode économie d’énergie !

00h00 : Nets – Thunder : à la même heure que les Knicks, les Nets vont recevoir à Brooklyn le tout récent vainqueur de leurs ennemis. Si le flou règne encore concernant Kyrie Irving, annoncé comme incertain après ses deux matchs d’absence pour des raisons personnelles, Kevin Durant devrait lui faire son retour après sa semaine d’isolement à cause du Covid-19. Sans leurs deux stars, les Nets ont pu compter sur un grand Caris LeVert et ont alterné le très bon (122 à 109 face aux Sixers) et le moins bon (110 à 115 face aux Grizzlies). Le Thunder et son savant mélange de jeunots et d’anciens sera un adversaire redoutable. Espérons voir Théo Maledon s’exprimer et la licorne Aleksej Pokusevski nous régaler comme face aux Knicks !

01h00 : Rockets – Lakers : les Lakers jouent avec les rapports médicaux quotidiens pour nous offrir du travail et nous faire réviser les différentes parties du corps en Anglais. LeBron James et Anthony Davis sont devenus des habitués de la catégorie « Questionable » depuis le début de saison mais devraient une nouvelle fois bien être là et en forme pour affronter James Harden et sa clique. Et si le barbu définissait une « clique » comme sa bande d’amis quand Mouloud Achour lui demandait, il serait bien inspiré de créer du lien avec ses partenaires de jeu pour faire décoller rapidement Houston au classement. Ce choc de la conférence Ouest est une belle occasion pour lui de montrer qu’il n’a rien perdu de son talent !

01h00 : Celtics – Heat : c’est le bordel complet du côté de Boston, attendez-vous à recevoir des informations sur le maintien ou non de la rencontre par un énième tweet du Woj ou de Shams. Six joueurs sont déjà forfaits pour ce soir, dont quatre à cause du Covid-19 (Jayson Tatum, Robert Williams, Tristan Thompson et Grant Williams) et trois autres pourraient eux aussi être obligés de s’isoler une semaine. Jaylen Brown est notamment dans ce cas de figure et nous fait dire que Boston alignera un sacré cinq si son ailier doit également renoncer à cette rencontre. S’il faut trouver du positif, dites-vous que le géant Tacko Fall devrait enchaîner après avoir joué face aux Wizards et que le crack Payton Pritchard aura lui de sacrées responsabilités. En face, le Heat s’avance quasiment au complet, uniquement privé de Meyers Leonard et Moe Harkless et voudra se venger de la courte défaite (105 à 107) concédée face aux C’s en milieu de semaine. Au fait, on signe où pour proposer ses services à Boston ce soir ?

02h00 : Wolves – Spurs : maintenant que Karl-Anthony Towns est de retour sur les parquets, il serait temps de se remettre à gagner rapidement. Après sept défaites de suite, on a dû oublier le goût du succès à Minneapolis (l’a t-on déjà seulement connu ?) et la venue des Spurs dans le grand nord n’est pas spécialement une bonne nouvelle. De leur côté sur trois victoires de rang, les Texans viennent en effet de faire la leçon aux Wolves dans leur propre salle en l’emportant 125 à 122 après prolongation la nuit dernière. Ce mauvais souvenir sera donc encore tout frais dans les têtes de KAT et ses compagnons d’infortune. Sauver l’honneur serait la moindre des consolations.

02h30 : Warriors – Raptors : la soirée va se clôturer avec une énième affiche bien sympatoche. Si les Raptors réalisent un très mauvais début de saison, on peut espérer que la victoire face aux Kings (144 à 123) a enfin lancé leur saison. Pascal Siakam joue de plus en plus juste et va devoir poursuivre sur cette voie s’il veut que les Canadiens l’emportent ce soir. En face, Stephen Curry a lui passé la deuxième depuis début janvier 2021 et sort d’une nouvelle masterclass contre les Clippers (38 points à 9/14 du parking, 11 passes et la victoire 115 à 105) avec l’ambition de poursuivre ses gros travaux. Attention la défense des Raptors, on vous aura prévenu !

Que demander de mieux que ce que la NBA a à nous offrir ce dimanche soir ? Avec ce mélange de matchs à des horaires très attendus en Europe et à des heures plus habituelles par la suite, on a un sacré programme à dérouler lors des prochaines heures. Alors, kiffons et espérons que toutes les rencontres puissent se dérouler sans encombre !

