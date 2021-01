Caris LeVert a lancé sa saison : deux grosses perfs après des débuts compliqués, les Nets doivent-ils transférer KD et Kyrie ?

Avec quatre défaites en cinq matchs, la blessure de Spencer Dinwiddie et la mise à l’isolement de Kevin Durant, les Nets étaient sur une pente savonneuse avant une double confrontation pas facile contre le Jazz et les Sixers à la maison. Mais Brooklyn vient d’enchaîner deux victoires face à ces derniers et l’une des raisons de ce succès se nomme Caris LeVert.

Il était dans le dur l’ami Caris. Malgré une entrée réussie face aux Warriors (20 points – 9 rebonds – 5 passes en sortie de banc) lors de l’Opening Night, LeVert avait eu du mal à lancer la machine en ce début de saison. Sa production offensive sur les sept premiers matchs ? 13,1 points et 5,6 passes décisives en 26,1 minutes, avec un faible 37,3% au tir dont 27,3% de loin, tout ça en ne tirant qu’un seul lancer franc par match. Pas top pour un joueur potentiellement considéré comme la troisième arme des Nets derrière Kevin Durant et Kyrie Irving, encore plus sans la présence de Spencer Dinwiddie, abonné à l’infirmerie pour toute la saison. Placé dans un rôle de sixième homme par le coach Steve Nash pour booster la second unit de ces Nets nouvelle version, Caris LeVert cherchait son jeu, et il a profité des absences des stars pour le trouver. Parce que oui, depuis que KD a été placé à l’isolement, le meilleur copain de Booba montre un autre visage. Face au Jazz mardi ? 24 points et 5 assists, toujours en sortie de banc mais avec 18 shoots en 21 minutes. Et cette nuit contre les Sixers, l’équipe qui possédait le meilleur bilan de la NBA ainsi que la défense la plus efficace de toute Ligue, LeVert a enchaîné, profitant de l’absence de Durant mais aussi celle de Kyrie Irving (raisons personnelles) pour finir avec 22 points, 7 rebonds et 10 caviars en 32 minutes (18-5-5 à la mi-temps). Pas le match le plus propre (9/25 au tir, 0/5 de loin, 4/10 aux lancers francs) mais un match où il a montré qu’il pouvait porter les siens vers la win face à un adversaire de qualité.

Contre les Sixers, Caris a connu sa deuxième titularisation de la saison. La première, c’était le 28 décembre dernier face aux Grizzlies. Un match dans lequel il a sorti ses plus gros chiffres avec 28 points, 11 passes et 5 interceptions, et pas moins de 29 tirs tentés. C’était également le premier match où Irving et Durant n’ont pas joué, Steve Nash décidant de les reposer car Brooklyn était en deuxième partie de back-to-back. Pas besoin d’être un génie pour faire le lien entre les performances de LeVert et la hausse de ses responsabilités liée aux absences des deux stars de l’équipe. Quand KD et Kyrie ne sont pas là, Caris LeVert peut activer le mode bulle, lui qui était véritablement au cœur de l’attaque des Nets chez Mickey, alternant entre scoring et playmaking. C’est ce qu’on a pu voir face aux Sixers jeudi, et LeVert a clairement step-up ces deux derniers matchs pour aider les Nets à l’emporter même en étant diminués. Si la franchise new-yorkaise est repassée dans le positif (5 victoires – 4 défaites), c’est notamment parce que Caris a haussé son niveau de jeu, un vrai signe positif pour la bande à Steve Nash. Forcément, on se demande si LeVert arrivera à garder le rythme une fois que ses copains reviendront et que son rôle en attaque diminuera, ce qui est inévitable même si Nash lui donne les clés de la second unit. Pour les Nets en tout cas, s’ils veulent conquérir l’Est dès cette année, ils auront besoin d’un Caris tranchant et régulier. Il a le talent ainsi que la mentalité pour devenir cet élément majeur derrière KD et Kyrie. C’est tout ce que demande Brooklyn.

Pas à son meilleur niveau en ce début de saison et peut-être perturbé par les rumeurs entourant James Harden, Caris LeVert a très bien profité des absences de Durant et Irving pour lancer sa campagne 2020-21. À lui d’enchaîner désormais.

Steve Nash applaudit avant même que Taurean Prince ne prenne son tir. La patience de Caris LeVert ce soir, c'est ce qu'il veut voir. Du playmaking intelligent, du Nash en somme. pic.twitter.com/bu7RHfORUl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2021