« Mon trio avec KD et Kyrie ? Ça va être effrayant » : Ben Simmons annonce la couleur dans sa première interview avec les Nets

Comme James Harden du côte de Philadelphie, Ben Simmons a réalisé sa conférence de presse d’intronisation hier à Brooklyn. Vous l’imaginez bien, pas mal de questions lui ont été posées sur la saga de ces derniers mois ainsi que son état de santé psychologique, mais on a plutôt voulu se focaliser sur la suite : son trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

KD, Kyrie et James Harden, c’est désormais terminé. Place au Big Three Durant – Irving – Simmons. Pas vraiment le même délire quand on connaît les styles de jeu du Boomer et du Barbu. Le premier, même s’il n’a pas joué depuis huit mois, excelle en transition et par sa polyvalence, notamment sur le plan défensif. Un profil radicalement différent du second, qui est amoureux du jeu en isolation et qui représente une machine offensive capable de générer beaucoup de points sur demi-terrain à travers ses qualités de scoreur et de playmaker. Quelque part, même si le monstre à trois têtes composé de Kevin, Uncle Drew et Ramesse était particulièrement flippant les rares fois où il fut aligné, Simmons semble représenter un meilleur fit qu’Harden sur le papier. On ne dit pas que Bennie est un meilleur joueur que la Barbe hein, juste que ses qualités (et défauts) s’accordent assez bien avec les besoins et les points forts de l’équipe new-yorkaise actuellement. Et lors de sa première interview avec les Nets hier, Simmons n’a pas hésité à annoncer la couleur quand un journaliste de Brooklyn lui a demandé ce que pouvait donner son nouveau trio avec Durant et Irving (via ESPN).

« Je pense que ça va être effrayant. En ayant ces gars-là à côté de moi, on aura beaucoup d’armes différentes sur le terrain. Et au rythme auquel on veut jouer, ça va être irréel. »

Récemment, on a justement fait un focus sur le rôle que pourra jouer Ben Simmons au sein de sa nouvelle équipe, en faisant référence notamment à celui de Draymond Green chez les Warriors. Un rôle dans lequel il est le leader défensif de l’équipe, où il apporte une présence au rebond et de la transition avec ses qualités athlétiques, et où sa polyvalence ainsi que sa vision de jeu subliment le collectif new-yorkais. On le sait, le coach Steve Nash veut une attaque fluide avec du rythme, une balle qui tourne et des joueurs en mouvement. Ben Simmons peut clairement contribuer à tout ça.

« Il faudra que je reste agressif. Jouer sur mes forces, être un playmaker, faire les bons choix, servir mes coéquipiers. Et évidemment en défense, éteindre le joueur qui se trouve en face de moi. Je suis excité à l’idée de jouer avec ces gars-là. C’est une équipe incroyable, avec beaucoup de talent. Je suis super excité. » – Ben Simmons sur sa future contribution aux Nets

Si la mayonnaise prend aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving, y’a moyen que les Nets reviennent rapidement sur le devant de la scène, eux qui ont enfin retrouvé le goût de la victoire lundi après une série bien hardcore de onze défaites consécutives (bilan global de 30 victoires – 27 défaites, huitième place à l’Est). Pour le moment, on ne sait pas encore à quel moment Ben Simmons pourra retrouver les terrains mais si l’on en croit les dernières news et les propos du Boomer hier, on se rapproche.

« Physiquement, j’ai bossé ces six derniers mois donc je me sens plutôt bien. Mentalement, je progresse et il faut que je persévère à ce niveau, mais je pense aller dans la bonne direction. »

Ben Simmons est excité par le nouveau challenge qui se trouve devant lui, et on a tous hâte de voir ce que ça va donner quand il sera opérationnel et que Kevin Durant sera sorti de l’infirmerie. Encore un peu de patience les ami(e)s, normalement c’est pour bientôt.

