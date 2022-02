Les débuts de Ben Simmons aux Nets, c’est pour quand ? Date de retour à déterminer, mais le Boomer pourrait s’entraîner dès ce mardi

Après une saga longue de plusieurs mois, Ben Simmons a obtenu le transfert qu’il recherchait et il est plutôt très bien tombé puisque le prochain chapitre de sa carrière va se dérouler chez les Nets de Kevin Durant. Mais quand va-t-il vraiment débuter ? C’est la grande question qu’on se pose actuellement du côté de Brooklyn et partout ailleurs. On fait le point sur les dernières infos.

Vous avez sans doute vu les images sur Twitter hier soir : Ben Simmons avec le survet’ des Nets, qui checke Kevin Durant lors du shootaround précédant la rencontre entre Brooklyn et Sacramento au Barclays Center. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu le Boomer dans un tel environnement et Simmons était même assis sur le banc avec ses nouveaux copains pour assister à la victoire des Nets cette nuit. Des images qui ont de quoi vous hyper si vous êtes fan de l’équipe new-yorkaise, et qui vous font sans doute grincer des dents si vous supportez les Sixers. Des images qui laissent également penser que les grands débuts de l’Australien sous ses nouvelles couleurs ne sont pas très loin. Si l’on en croit le New York Post, Simmons s’est déjà présenté aux différents membres de la franchise et pourrait participer à son premier entraînement avec l’équipe ce mardi. Quant au coach Steve Nash, forcément interrogé sur la disponibilité de sa nouvelle recrue, il indique que Ben se sent plutôt bien mentalement et qu’il a désormais besoin d’un peu de temps pour véritablement se mettre en condition de match. N’oublions pas que le bonhomme n’a pas joué la moindre minute depuis huit mois hein. Mais combien de temps a-t-il vraiment besoin ? Si tout le monde veut connaître la réponse, Nash n’a pas donné de précisions concernant les débuts de Simmons, mis à part le fait que ce serait une décision commune entre le Boomer et la franchise.

« On doit le mettre dans une position où il possède la condition physique nécessaire afin qu’il se sente prêt. Et il doit avoir confiance, être à l’aise par rapport au fait que le bon moment est venu. Peu importe quand ça arrive, j’espère qu’il y aura un bon partenariat dans ces décisions. » – Steve Nash, via ESPN

Du côté de Philadelphie, voir Ben Simmons réapparaître aussi vite après son transfert aux Nets ne va évidemment pas arranger la réputation de ce dernier, elle qui était déjà largement endommagée pour ne pas dire complètement ruinée. Pour rappel, outre la demande de transfert initiale, le camp Simmons avait avancé des problèmes de santé mentale pour expliquer son absence prolongée du groupe de Doc Rivers, et vous imaginez bien qu’ils sont aujourd’hui nombreux à douter de la validité de ces derniers, à Philly mais pas seulement. Alors le 10 mars prochain, quand Brooklyn se déplacera chez les Sixers, on peut compter sur le public du Wells Fargo Center pour ne faire absolument aucun cadeau à Simmons. Ça risque d’être très chaud pour Bennie car on sait à quel point les fans de Philadelphie peuvent être durs et bruyants. Mais en attendant, le Boomer devrait avoir le temps pour s’acclimater à sa nouvelle équipe et se sentir soutenu par ses nouveaux copains, les Nets ayant sept matchs au programme entre le All-Star Break et cette rencontre explosive à Philly.

Ben Simmons semble libéré par son transfert, reste maintenant à monter en puissance physiquement afin de pouvoir débuter avec Brooklyn. Et si pour l’instant aucune timeline n’a été communiquée par Steve Nash ou la franchise new-yorkaise, le Boomer pourrait faire sa première apparition sous ses nouvelles couleurs dans pas très longtemps. Alors, rendez-vous après le All-Star Break pour ses grands débuts ?

Source texte : New York Post / ESPN

