On s’attendait à voir les Nets avec un Big Three Kyrie Irving – Kevin Durant – Ben Simmons cette saison mais les deux premiers semblent promis au départ, ce qui nous laisse donc une question brûlante sur les lèvres : que va-t-il advenir du troisième ?

Depuis que Kevin Durant a demandé son trade le premier soir de la Free Agency, tous les articles et les informations convergent vers deux points, à savoir les futures équipes de Kevin Durant et Kyrie Irving. Ben Simmons ? On n’en dit pas grand-chose, à part bien sûr qu’il est un problème pour les négociations. Pourquoi ? Car Brooklyn ne peut acquérir par trade deux joueurs signés sous le statut de la designated rookie extension. Un concept qu’on vous explique en détail ici. Puisque Simmons est dans l’effectif, KD ne peut donc pas être échangé contre n’importe qui et ça risque de bloquer un peu les négociations car bon nombre de jeunes stars sont désormais hors d’atteinte pour Sean Marks. Comment imaginer la suite alors ? Benny va-t-il rester à Brooklyn ou doit-il déjà se préparer à faire ses valises ?

Ben Simmons pour aider les Nets à se relever ?

Avec Kevin Durant et Kyrie Irving sur le départ, le futur de la franchise de Brooklyn s’annonce plutôt flou. Bien sûr, la contrepartie obtenue va jouer énormément sur les ambitions à moyen-long terme mais encore faut-il savoir de qui on parle ? Ben Simmons, c’est acté, il est déjà sur place et si ses problèmes physiques et mentaux le laissent un peu tranquille (il n’a pas joué depuis plus d’un an), on parle quand même d’un triple All-Star de 25 ans et l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Quelqu’un à qui on peut donner le leadership. En récupérant une autre jeune star, les Nets pourraient donc se baser sur un tandem plus que prometteur pour préparer l’avenir avec sérénité. Vu que tous les picks sur les prochaines années doivent partir à Houston, pourquoi sortir le gros tank ? Pour offrir plein de pépites aux Rockets ? Non merci. Avec Ben Simmons, une autre jeune star et quelques role players pas mauvais à côté, l’équipe peut viser les Playoffs alors vaut mieux pas se priver. Selon Sam Amick de The Athletic, les dirigeants ne semblent d’ailleurs pas chauds à l’idée de mettre en vente le Boomer. Au moins pas pour l’instant en tout cas.

Source close to the situation tells @TheAthletic that the Nets are expected to keep Ben Simmons. Some had rightfully wondered if there would be a ripple effect here on the 25-year-old’s Nets future. https://t.co/2TnO6n71xI — Sam Amick (@sam_amick) June 30, 2022

Ben Simmons, un petit tour et puis s’en va ?

Sean Marks imaginait s’appuyer sur un Big 3 de qualité pour aller jouer le titre et il va probablement devoir changer ses plans rapidement. S’appuyer sur Ben Simmons pour rebondir ? Le joueur a du talent mais mérite-t-il vraiment une si belle place dans le projet ? Il n’a pas réglé son problème au shoot et ses soucis physiques récents ne sont pas vraiment rassurants pour la suite (il a raté deux saisons sur six depuis sa Draft). On le disait juste au-dessus, les dirigeants seraient partis pour conserver Simmons mais sa présence est un sacré frein pour les discussions autour de Kevin Durant (17 joueurs ne peuvent pas être envoyés à Brooklyn parce qu’il est dans l’effectif). Marks détient l’asset le plus valuable de l’histoire de la balle orange et il devrait limiter ses demandes à cause d’un joueur qui n’a pas joué depuis un an et dont on ignore l’état de santé à l’heure actuelle ? C’est pas dit. Le trade à venir s’annonce particulièrement complexe et plusieurs franchises pourraient filer un coup de main pour le mettre en place. Il sera peut-être possible pour l’une d’entre elles de récupérer Simmons et les 112 millions qu’il doit encore toucher sur les trois prochains années.

Le futur s’annonce bien incertain pour Ben Simmons. Toujours en phase de rééducation, le meneur australien voit ses camarades quitter le navire Nets. Prendra-t-il la barre ou sera-t-il jeté par dessus bord par Sean Marks ? Le mystère demeure.