Depuis le début de la tempête Kevin Durant jeudi dernier – sa majesté souhaitant quitter Brooklyn – à peu près 100% des managements de NBA s’activent en coulisses pour le faire venir. L’objectif ? Essayer de monter un package que Sean Marks serait susceptible d’accepter, plus que ceux des 28 autres. Mais une règle qui concerne la plupart des jeunes stars de la Ligue, met en galère les GM. On vous explique tout.

C’est la folie totale autour de Kevin Durant. Chaque franchise se rêve en famille d’accueil pour le MVP 2014. Mais les managements savent que cet énorme coup passerait par une bonne dynamisation de leur effectif. Et même si l’on connait pas mal de GM prêts à mettre la daronne dans le package pour l’ailier aux douze sélections All-Star, une ligne du règlement risque de leur poser un vrai problème : la « Designated Rookie Extension ». Ce statut s’applique à certains joueurs qui entrent dans la dernière année de leur contrat rookie. Ils sont à ce moment-là éligibles à une extension de contrat de cinq ans au salaire maximum. S’ils signent cette extension, ils prennent le statut de Designated Rookie. Cela concerne principalement des jeunes stars de la Ligue, sur qui les franchises veulent bâtir leur avenir. Le problème, c’est que la NBA interdit aux équipes de posséder en même temps deux joueurs sous ce statut, s’ils ont été récupérés via un trade. Sauf que chez les Nets, ce quota est déjà rempli par Ben Simmons, qui avait signé son extension en 2019 quand il était aux Sixers. À moins de se débarrasser de l’Australien, Brooklyn ne pourra donc pas récupérer d’autres joueurs signés sous la Designated Rookie Extension dans un éventuel futur trade. Et quand on voit la liste des joueurs concernés, il y a de quoi faire la grimace du côté du Barclays Center.

Here is the list of players that were signed to the Designated Rookie Extension.

Can only have 1 player acquired in a trade

A.Wiggins

B. Simmons

J. Embiid

D. Booker

KAT

J. Murray

D. Mitchell

D. Fox

Ja. Tatum

B. Adebayo

Tr. Young

Shai Gilgeous-Alexander

L.Doncic

M.Porter, Jr.

