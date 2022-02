Ben Simmons a bobo au dos : toujours pas de date de retour pour le Boomer, les retrouvailles du 10 mars avec les Sixers bientôt annulées ?

Quand Ben Simmons fera-t-il ses grands débuts avec sa nouvelle équipe de Brooklyn ? C’est la question que tout le monde se pose aujourd’hui, mais pour l’instant elle n’a pas de réponse. Au contraire, plus on avance plus on a l’impression d’être dans le flou. Par ici la dernière update.

Hier, avant le match des Nets à Milwaukee, Steve Nash avait donné des nouvelles concernant plusieurs de ces joueurs, dont Ben Simmons. Le coach de Brooklyn nous indiquait que le Boomer travaillait surtout individuellement mais qu’il n’était pas encore prêt pour faire des séances à haute intensité avec le groupe, ce qui représente souvent la dernière étape avant un retour sur les parquets. Et maintenant, on apprend via Shams Charania de The Athletic que des douleurs au dos viennent perturber le process de remise en condition de l’Australien, douleurs qui devraient repousser encore un peu son retour sur les parquets. Ce n’est pas la première fois qu’on voit les mots « back soreness » et Ben Simmons dans la même phrase, c’était déjà le cas début 2020 avant que le COVID ne vienne foutre le bordel partout, mais aussi en octobre dernier quand il boudait au camp d’entraînement des Sixers. Il y a quelques mois, on pouvait logiquement avoir des doutes concernant ces pépins physiques au vu du contexte entourant Simmons et Philly. Aujourd’hui, la franchise new-yorkaise nous indique que les bobos sont liés directement à la montée en puissance du joueur dans sa rééducation, lui qui n’a pas joué depuis juin 2021 quand même. « Ce n’est pas comme une blessure, il a juste quelques douleurs au dos, ça peut arriver quand on essaye de revenir » a notamment déclaré Steve Nash, qui assure que ce petit contretemps n’est pas anormal dans un tel processus. Cependant, on est toujours bien dans le flou concernant le retour de Simmons sur le terrain, et on doute de plus en plus de sa présence pour le choc face aux Sixers dans moins de deux semaines.

Brooklyn has no set timetable for Simmons' return. It's uncertain whether the three-time All-Star will clear necessary return-to-play hurdles for Nets' March 10 return trip to Philadelphia, but team is treating as a day-to-day process. https://t.co/SnWVQeSWPS — Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2022

Les mauvaises langues diront que le Boomer cherche déjà à esquiver ce match très attendu du 10 mars prochain à Philadelphie, où le public du Wells Fargo Center l’attend de pied ferme après la longue saga de ces derniers mois. « Je serais surpris qu’il participe à cette rencontre. Je ne sais pas où il en est – physiquement et mentalement, je sais qu’il a d’autres soucis – et on sait tous qu’il n’aime pas jouer à Philly » avait notamment déclaré son ancien coéquipier des Sixers Danny Green. Ouch ! Si Ben Simmons rate effectivement cette rencontre, que les raisons soient légitimes ou non, de nouvelles critiques vont forcément s’accumuler à son égard surtout après sa décla lors de sa conférence de presse d’intronisation aux Nets : « J’espère pouvoir jouer » avait annoncé le Boomer il y a deux semaines par rapport au choc du 10 mars. En tout cas, on va continuer à suivre de près l’état de santé de Ben Simmons et peut-être qu’on aura plus de précisions dans les jours à venir.

Ben Simmons sur le parquet des Sixers le 10 mars prochain avec un maillot des Nets, on a tous envie de voir ça car ce serait l’un des grands moments de la saison régulière 2021-22. Le genre de match qui se joue dans une véritable atmosphère de Playoffs. Mais est-ce qu’on y aura droit ? Pas sûr, pas sûr du tout…

Source texte : The Athletic