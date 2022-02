Anthony Davis devrait rater encore un mois minimum : la saison régulière se termine dans six semaines, on vous laisse faire le calcul

Victime d’une grosse blessure à la cheville face au Jazz avant le All-Star Break, Anthony Davis devait initialement être réévalué dans quatre semaines. Mais on ne devrait pas le revoir avant le mois d’avril si l’on en croit les dernières nouvelles concernant le monosourcil.

Quatre à cinq supplémentaires. Voilà ce qu’a indiqué Adrian Wojnarowski d’ESPN ce week-end concernant l’absence d’Anthony Davis. Cela nous emmène directement au mois d’avril, et qui dit mois d’avril dit fin de la saison régulière. Sachant que la campagne 2021-22 s’achève officiellement le 10, on peut légitimement se demander si on reverra Davis sur les parquets avant le play-in tournament, voire même au play-in tournament tout court. Ce dernier doit commencer le 12 avril et va durer jusqu’au 15. Vu les résultats actuels des Lakers (27 victoires – 32 défaites) et leur place au classement (neuvièmes de la Conférence Ouest, 7,5 matchs de retard sur le sixième et dernier qualifié pour les Playoffs), LeBron James et ses copains ne vont pas y échapper (à moins de ne pas y participer mais ça on en reparlera un peu plus tard…). Ils pourraient même avoir besoin de deux victoires consécutives pour participer aux Playoffs car leurs voisins de Los Angeles, à savoir les Clippers, possèdent un bilan à l’équilibre (31-31, huitièmes) tandis que les Wolves – septièmes – sont dans le positif (32-29). Si Anthony Davis parvient à revenir à temps pour épauler le King, les Lakers auront évidemment leurs chances mais à l’instant T, ça sent quand même pas très bon. Quelque part, ça rappelle un peu le scénario de l’an dernier où AD avait manqué deux mois de compétition entre… mi-février et mi-avril. Sauf que là, le timing est encore plus serré car la saison passée, Davis possédait quasiment quatre semaines pour monter en puissance en vue des Playoffs.

Plus on avance, plus cette saison 2021-22 semble perdue pour les Lakers. Bien sûr, on ne va jamais complètement enterrer une équipe menée par LeBron James mais les voyants sont vraiment au rouge aujourd’hui. Et comme si ça ne suffisait pas, la franchise californienne possède également le deuxième calendrier le plus relevé de la fin de saison si l’on en croit le site Tankathon. En effet, mis à part les Bucks, aucune équipe n’a un programme plus difficile que L.A. et quand on voit ce qu’il y a au menu, ça fait flipper : Warriors deux fois, Suns deux fois, Jazz, Sixers, Raptors deux fois, Mavericks deux fois, Nuggets deux fois ou encore les Cavaliers, bref on tient à leur souhaiter bonne chance. On parle là de 13 des 23 derniers matchs de Los Angeles, et seulement huit se joueront contre des adversaires au bilan négatif. De plus, les hommes de Frank Vogel rencontreront également les Pelicans – onzièmes de l’Ouest et bien décidés à intégrer le Top 10 sous l’impulsion de C.J. McCollum et Brandon Ingram – à trois reprises sur cette fin de saison, avec un premier match dès ce dimanche du côté de la Cité des Anges. Vaudrait mieux ne pas passer au travers pour les Lakers…

Ceux qui espéraient revoir Anthony Davis aux alentours de mi-mars viennent de prendre un gros coup sur la tête. Il faudra probablement attendre le mois d’avril pour qu’AD refoule les parquets, si jamais il les refoule cette saison. Car dans le pire des cas, on pourrait tout simplement ne pas le revoir cette année…

