Tyreke Evans va faire un entraînement avec les Bucks : Reke Havoc a des choses à prouver, Jrue Holiday peut trembler pour sa place

Tout juste réintégré par Adam Silver après sa suspension de la NBA en 2019, Tyreke Evans a déjà une opportunité devant lui pour tenter de retrouver une place au sein de la Grande Ligue. Et pas n’importe laquelle puisque les Bucks s’intéressent à son profil.

Cela fait depuis le 21 avril 2019 que le Rookie de l’Année 2010 n’a pas joué la moindre minute en NBA. Et la dernière image qu’on a de lui, c’est celle d’un mec capable de planter 21 points en 25 minutes dans un match à élimination en Playoffs. À l’époque, il évoluait chez les Pacers et restait sur une campagne mitigée à 10,2 points, 2,9 rebonds et 2,4 passes. Mais la saison précédente à Memphis, il avait sorti des moyennes montant jusqu’à 19 points – 5 rebonds – 5 passes avec près de 40% de réussite du parking. Et visiblement, même si ça remonte un peu maintenant, les Bucks n’ont pas oublié les qualités offensives et la polyvalence du bonhomme. Selon Shams Charania de The Athletic, les champions en titre vont effectivement faire passer un essai à Tyreke dans les jours à venir. Une belle opportunité pour le guard de 32 ans, qui voudra prouver qu’il lui reste encore beaucoup de basket dans les mains. Alors bien évidemment, cela n’engage à rien côté Milwaukee. On voit souvent des vétérans cherchant à revenir dans la Grande Ligue faire des workouts avec diverses franchises, sans que ça ne débouche forcément sur quelque chose. Les Bucks veulent surtout prendre la température, voir où il en est, et ensuite ils décideront si ça vaut vraiment le coup de tenter le pari.

Comme le précise Shams, les champions NBA 2021 ont toujours une place de libre dans leur effectif malgré la récente signature des deux anciens joueurs de Brooklyn DeAndre’ Bembry et Jevon Carter. Ces gars-là sont arrivés pour compenser notamment la blessure de Pat Connaughton et le départ de Donte DiVincenzo, que les Bucks ont transféré aux Kings pendant la trade deadline pour récupérer l’intérieur Serge Ibaka. Mais Milwaukee estime peut-être qu’il faut encore un renfort supplémentaire sur le backcourt car n’oublions pas non plus que le meneur vétéran George Hill est actuellement à l’infirmerie pour une blessure à la nuque, lui qui n’a pas joué le moindre match depuis la fin du mois de janvier. À voir donc, en tout cas ce sera à Tyreke Evans de faire forte impression au pays de Giannis, où le seul objectif est de défendre le titre si durement acquis l’été dernier.

Tyreke Evans avait débuté sa carrière NBA en trombe à travers une saison rookie exceptionnelle en 20-5-5, tellement exceptionnelle que son nom se retrouvait aux côtés de LeBron James, Michael Jordan et Oscar Robertson. Aujourd’hui, son objectif, c’est de changer la fin de son histoire avec la Ligue US, car personne ne veut que le dernier épisode soit celui d’une suspension.

Source texte : The Athletic