Tyreke Evans a enfin purgé sa suspension : qui est prêt à donner sa chance au Rookie of the Year 2010 ?

Banni de la NBA depuis 2019 à cause d’un test de drogue positif, Tyreke Evans est désormais de nouveau autorisé à rejoindre une équipe de la Grande Ligue. Alors, qui veut lui offrir une chance sur la fin de saison ?

Cela fait déjà presque 3 ans (dernier match le 21 avril 2019) que l’on n’a pas vu Tyreke Evans sur un parquet NBA et pour cause, il avait violé la politique anti-drogue de la Ligue. Pendant que la planète enchaîne les tests positifs à la COVID-19 depuis 2020, Tyreke, lui, a décidé de prendre un petit peu d’avance avec un test de drogue positif. Le guard a été pris par la patrouille et le couperet est tombé : 2 ans de suspension. Dommage, parce que TE est un vrai bon joueur de basket. On se rappelle bien évidemment tous de sa saison rookie absolument All-Time avec les Kings : 20,1 points, 5,3 rebonds, 5,8 passes et 1,5 interception par match. Ça lui vaudra tout simplement un titre de Rookie de l’Année, logique. Malheureusement, jamais il ne refera une aussi bonne saison dans sa carrière puisqu’il tournera entre les exercices 2010-2011 et 2015-2016 grosso modo en 16/5/5. Cela reste des chiffres plus qu’honorables, mais il n’atteindra jamais le plafond si haut qu’on lui prédisait en sortie de première année.

The NBA is reinstating guard Tyreke Evans, sources tell ESPN. He was suspended from the league in 2019 with a drug ban. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 14, 2022

Parler du passé de Tyreke Evans c’est sympa mais on aimerait aussi utiliser le présent pour changer. Le joueur avait déjà annoncé son intention de revenir dans la Ligue et il est désormais disponible pour toute équipe souhaitant s’attacher ses services. Pour rassurer les franchises sur son état de forme, le bonhomme est allé du côté de South Beach pour s’entrainer avec… John Wall et Michael Beasley. C’est bien de s’entraîner à trois comme ça, ils ont dû se motiver les uns les autres pour revenir.. Trois gars qui ne jouent plus depuis un moment, trois gars à un âge avancé, trois gars qui ont démontré qu’ils pouvaient être de sacrés joueurs de basket. Pourtant, c’est bien Tyreke qui a le plus de chance de voir un parquet dans les prochaines semaines… Et oui fan de John Wall, ce n’est pas son contrat absolument aberrant qui lui permettra de jouer pour une autre franchise que les Rockets. Evans pourrait vite retrouver un job au vu de son profil : joueur athlétique, aimant avoir le ballon en main, avec des capacités à la création et en pénétration qui pourraient intéresser pas mal de contenders. Tout dépend dans quel état physique et mental il est, mais il pourrait clairement rendre des services au sein de la second unit ! Avis aux amateurs, Tyreke Evans est dispo !

Tyreke Evans has been working out in Miami with John Wall and Michael Beasley to prepare for his NBA re-instatement after more than two years out of the league on a drug suspension. He becomes a high-profile free agent addition to the buyout market. More: https://t.co/A6ycVm5PUQ https://t.co/WFVAo4n0uH — Marc Stein (@TheSteinLine) February 14, 2022

La suspension de Tyreke Evans vient d’être levée par la NBA. Il devra attendre ce vendredi pour pouvoir signer en tant qu’agent libre, mais dans quel état sera-t-il ? Qui va vouloir de lui ? Quel rôle va-t-on lui donner ? Affaire à suivre.

Source texte : Adrian Wojnarowski/ESPN, Marc Stein/ ESPN