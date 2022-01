Gerald Green lui aussi sur le chemin du retour ? Comme quoi, le génie de Lance Stephenson peut en inspirer certains

Après, entre autres vétérans, Lance Stephenson chez les Pacers, c’est au tour de Gerald Green de tenter un comeback. Direction la G League probablement pour Gégé, plus vu sur un parquet NBA depuis mai 2019. Déjà.

En octobre 2019, Gerald Green se blesse au pied. Une blessure grave qui l’obligera à mettre fin à sa carrière, à la surprise générale, triste nouvelle presque aussi surprenante que les bons résultats au Box-office des Tuches 4 et un événement dommageable tant Mister Green a pu faire kiffer sur les parquets. Jamais il n’a été une star, rarement titulaire (118 fois sur 658 matchs en carrière), une seule saison au-dessus des 13 points de moyenne, on pourrait donc penser que c’était un joueur lambda. Oh que non ! Gerald Green est un joueur unique. Demander aux arceaux NBA s’ils n’ont pas souffert de sa présence en NBA tant il leur a mis tarot. Mama, c’était hardcore. Que ce soit à ses débuts à Boston, chez les Pacers, à Phoenix, ou bien évidemment chez les (New Jersey) Nets, où il a claqué sans nul doute l’un des alley-oops les plus dingos de l’histoire, les supporters se rappellent de Gerald Green. Un physique un peu frêle (pour un basketteur), mais des jambes composées à 3% d’os, 9% de muscles, et 88% de dynamite. S’il n’a pas fait une grande carrière ? C’est plutôt dû au fait qu’il croquait quand même pas mal et, surtout, parce qu’il était aussi instable mentalement que Norman Bates dans Psychose. En témoigne le fait qu’il ait connu huit équipes dans sa carrière. La dernière en date : les Houston Rockets, avec qui il se blessera gravement. Depuis, GG est devenu assistant coach sur le banc de Houston mais ce jeudi, le vainqueur du dunk contest de 2007 a décidé de revenir s’amuser en G League, dans l’espoir de rejouer en NBA.

Jsuis mort Gerald Green il a vu Lance Stephenson hier soir il a dit « HOLD ON A SECOND » 😭😭😭 https://t.co/U81MUESDkw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2022

Si Gerald Green a des envies de retour, c’est peut-être parce qu’il voit que Lance Stephenson est en train de réussir son comeback chez les Pacers. Aussi dérangé mentalement que Gerald Vert, Lance s’est fait remarquer récemment puisque du haut de ses 31 ans, Born Ready a signé une performance qui sort de l’ordinaire ce mercredi contre les Nets. De retour au bercail après quatre années loin de l’Indiana, il a tout simplement claqué 20 points dans le premier quart et, malgré la défaite, il a fini son match avec 30 points au compteur, son meilleur total depuis… mars 2016 ! Très étonnant de voir que Lance Stephenson peut inspirer autre chose que des personnes qui veulent se lancer dans la guitare ou qui galèrent à souffler leurs bougies d’anniversaire, mais disons que c’est également devenu une mode récemment en NBA de faire un comeback inattendu. On a ainsi eu le droit au retour de Darren Collison, à celui de Mario Chalmers, de Greg Monroe ou encore de Joe Johnson, paraîtrait que même Bill Russell y réfléchirait.

Gerald Green est donc sur le chemin du retour, en espérant qu’il rejoue un jour en NBA. Un grand merci à Lance Stephenson d’inspirer tant de monde, maintenant, il manque plus qu’à un autre Gerard de revenir en NBA, l’illustre J.R. Smith, et la boucle sera bouclée.