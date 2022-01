Stanley Johnson signe un second contrat de 10 jours avec les Lakers : récompense logique, parce que le Stan s’est bien donné

Comme dans la vraie vie, c’est toujours un peu la crise chez les Lakers depuis un an et demi. Le roster a beaucoup bougé cet été et comme la mayonnaise ne prend pas vraiment on réfléchit encore à ce qu’on pourrait faire avant la trade deadline du 10 février. C’est l’occasion pour des joueurs comme… Stanley Johnson, venu combler les absences provoquées par le protocole Covid, de faire leurs preuves et de montrer qu’ils ont leur place dans l’équipe.

Arrivé en même temps que le Père Noël via un contrat de 10 jours dans une équipe des Lakers qui enchaînait alors les contre-performances, Stanley Johnson (6,8 points, 2,8 rebonds et 1,4 passe à 46% au shoot et 25% de loin) a montré un niveau de jeu plutôt honnête en cinq matchs. Cela a même suffi à lui faire une place dans le cinq de départ des Angelinos lors de trois des cinq rencontres qu’il a disputé avec eux. Les statistiques ne sont pas mirobolantes, mais c’est pour son apport défensif que l’équipe californienne avait fait appel à ses services et, dès sa première rencontre contre les Nets, l’ailier a montré toutes ses qualités de ce côté du terrain en amenant de la dureté dans la défense des Lakers. Plus que dans les stats on peut donc voir son apport dans les résultats des Lakers, qui ont remporté les trois matchs lors desquels l’ailier startait et qui sont sur une bien meilleure dynamique depuis son arrivée. Pour toutes ces raisons, les Lakers ont logiquement décidé de le reconduire pour 10 jours de plus, et si ce nouveau contrat ne garantit absolument pas qu’il pourra rester plus longtemps il lui donne au moins la chance de s’exprimer sur les parquets NBA jusqu’au 15 janvier. L’occasion pour lui de marquer un peu plus les esprits californiens dans l’espoir qu’on se souvienne de lui si jamais il venait à y avoir encore de la place après les derniers moves des Californiens avant la trade deadline. Du côté des Lakers, le retour de Stanley Johnson pour 10 jours de plus a été salué par le coach Franck Vogel, qui a loué l’apport défensif du joueur. En le prolongeant, l’équipe de Los Angeles espère pérenniser un peu plus la bonne défense qu’elle affiche ces derniers temps, à défaut de parvenir à régler tous les problèmes qu’elle a de l’autre côté du terrain.

Stanley Johnson officially has another 10-day contract from the Lakers. More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP pic.twitter.com/YSC5ifFFeh — Marc Stein (@TheSteinLine) January 6, 2022

Les Lakers sont très actifs en ce moment et on a le sentiment qu’il pourrait bien se passer quelque chose et très vite du côté du marché des transferts. Ils ont récemment envoyé Rondo aux Cavs pour libérer une place (qui est désormais prise par Stanley Johnson), mais les rumeurs grondent de plus en plus. Darren Collison (arrivé en même temps que Johnson pour 10 jours) ne va pas être reconduit et les Lakers songent également sérieusement à se séparer de DeAndre Jordan et peut-être même de Kent Bazemore. Ils libèreraient ainsi un peu de place dans le roster… mais qu’ont-ils derrière la tête ? Les murmures les plus bruyants parlent d’un trade qui ferait venir Jerami Grant, bien que cet échange s’annonce très compliqué puisque ce dernier a tout de même un contrat à 20 millions la saison et que l’équipe n’a déjà aucune flexibilité dans sa masse salariale. Enfin, quand on parle des Lakers et de Rob Pelinka il ne faut jamais oublier que tout est possible, et les rumeurs les plus folles parlent même d’un possible départ de Russell Westbrook himself. L’avenir du roster actuel des Lakers est donc plus qu’incertain, et selon ce qui se passera dans ce grand bazar d’ici le 10 février, on se dit que si Stanley fait bien le taff ces prochains jours il n’est pas impossible que les Lakers lui fassent une proposition à plus long terme.

Le niveau de jeu des Lakers est loin de ce qu’on pouvait espérer en début de saison et les Angelinos ont cruellement besoin de solutions pour régler leur attaque. La stabilité n’est pas vraiment dans les habitudes de la maison alors un conseil pour les fans : on profite de voir Stanley et ses copains sur le parquet parce qu’à part LeBron et Anthony Davis, personne n’est à l’abri.

Source texte : ESPN