Ce soir, la NBA s’offre son premier mercredi panzani de la saison avec douze rencontres au programme. De nombreux joueurs s’apprêtent donc à effectuer leur rentrée des classes. Pour certains ce retour à l’école aura une saveur assez particulière, car ils rongent leur frein depuis bien trop longtemps. Damian Lillard, Ben Simmons, Zion Williamson ou encore Jamal Murray, tous préparent leur gros comeback.

Zion Williamson, Kawhi Leonard, Jamal Murray, Ben Simmons. Si tous ces joueurs se retrouvent dans la même case aujourd’hui, c’est à cause de 10 petites lettres qui tiennent en trois mots, « Did not play ». Pour eux, la saison NBA 2021-22 n’a pas été du gâteau et ils ont longtemps attendu le feu vert des toubibs. Cette deuxième nuit de plaisir va nous permettre de retrouver ces joueurs (en partie, puisque les Clippers et Kawhi ne jouent que demain) capables de tutoyer les sommets en pleine possession de leurs moyens. Comment ne pas commencer le casting par le comeback de Thanos ? Tout le monde a en tête les images d’un Zion Williamson pataud qui avait alors privilégié la cantine aux terrains NBA. Mais ce temps est révolu et après une saison blanche, la bête s’apprête à rejoindre l’escouade de pélicans la plus terrifiante du pays. Le numéro uno de la Draft 2019 foulera les parquets pour la première fois depuis le 4 juin 2021. On vous épargne les mois, les jours, les minutes, bref, ça fait un bail. Mais il n’est pas le seul et d’autres joueurs de prestige vont réapparaitre ce soir, à commencer par Damian Lillard. L’horloger a joué, pas très bien d’ailleurs, lors de la saison passée, mais il était embêté par une blessure à l’abdomen qui a mis un terme à sa saison en mars. On ne vous fait pas de dessin, Lillard est vital pour Portland et son retour risque de faire un bien fou dans l’Oregon. Autre pyromane qui va venir pointer au taf pour la première fois depuis un bail, Jamal Murray. Alors qu’il visait une saison All-Star, il a eu droit au DNP à cause d’une vilaine blessure au genou gauche le 12 avril 2021. Le pote du Joker est de retour en ville, ce qui rend la franchise du Colorado forcément plus inquiétante quand on se rappelle de quoi le bougre est capable.

Mais ces larrons ne seront pas les seuls et d’autres joueurs ont aussi préparé les baskets pour ce soir. Le premier partagera d’ailleurs la gonfle avec Jamal Murray puisqu’il s’agit de Michael Porter Jr. 9 petits matchs en 2021-22 et un dos qui grince plus que la porte d’une grange. MPJ s’est soigné et il revient pour enfin exploiter tout le talent qu’il a entre les mains, comme dirait l’autre : « en tout cas, on te le souhaite ». Attention, les lignes qui suivent peuvent choquer. Ben Simmons va participer à un match NBA. Après une saison à jouer avec les nerfs de la planète entière, Benny est de sortie. C’est aujourd’hui chez les Nets que le Kangourou va retrouver officiellement la NBA. Ses dernières minutes remontent aux Playoffs 2021 avec les Sixers et une série perdue face aux Hawks, tout le monde se rappelle d’ailleurs d’une certaine action…

1 YEAR AGO TODAY: Ben Simmons got scared of Ice Trae and passed up an easy lay 🤧 pic.twitter.com/eWfbzROFJ3 — NBA Memes (@NBAMemes) June 21, 2022

Un cran en-dessous, la NBA va aussi avoir le plaisir de revoir des tronches qu’elle connaît bien. Si on vous dit Croate à tout faire, capable de changer le cours d’un match, on ne cause pas de Luka Modric car il ne joue pas au basket, contrairement à Dario Saric. Le natif de Sibenik est de retour pour renforcer le roster des Cactus, une pièce qui pourrait bien apporter au système de Monty Williams. On poursuit la liste des retours et on tombe sur un jeune dragster catapulté dans l’Utah à l’intersaison. Passé sur le billard à cause de son ménisque, Collin Sexton n’aura donc joué que 11 matchs pour sa dernière saison chez les Cavs. Avec le Jazz, c’est un nouveau plan de reconstruction qui l’attend dès cette nuit. Pendant que ses potes faisaient trembler l’Ouest en Playoffs, Tim Hardaway Jr. s’occupait d’agiter les serviettes. Victime d’une fracture au pied en janvier dernier, la shooteur des Mavs a assisté à la campagne des siens en costard. Neuf mois après, Junior est de retour pour rebondir et enchaîner les ficelles.

« Dis quand reviendras-tu, dis au moins le sais-tu ». Barbara avait raison, le temps perdu ne se rattrape plus et tous ces joueurs en ont assez égaré. Rendez-vous ce soir pour les contempler à nouveau. Mention spéciale à T.J. Warren ou Jonathan Isaac qui ne seront pas encore de la partie, mais aussi à Kawhi Leonard et Jean Mur qui attaqueront les hostilités plus tard dans la semaine.

Source texte : Ball is life, NBA Memes.