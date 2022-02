TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 14 : finie la Saint-Valentin, c’est l’heure de repartir à la guerre

Le Lab est de retour sur les ondes ! En ce mardi 15 février, retrouvez l’épisode 14 du podcast de nos accros préférés de la TrashTalk Fantasy League. Tous les conseils pour choisir vos picks, c’est juste ici, y’a plus qu’à cliquer.

Ici, le lien indispensable vers une page Twitter qui pourrait vous apprendre bien des choses sur la TTFL.

On arrive gentiment dans le dernier tiers de la saison et c’est le moment où il vaut mieux éviter de choke, histoire de ne pas gâcher tout ce qui a été accompli jusque-là. On le sait, une mauvaise semaine peut vite entrainer une chute libre au classement et il est dur d’inverser la tendance par la suite. Pour éviter ces carottes de bon matin, ces choix sponsorisés par la Fédération Française de la Lose, le Lab se met à votre disposition. Dans ce nouveau podcast de 84 minutes, les laborantins reviennent sur l’actu du moment et notamment la trade deadline. James Harden qui rejoint Joel Embiid, Ben Simmons qui revient au jeu, Kristaps Porzingis qui laisse Luka Doncic en seul maître à bord, voilà qui pourrait influencer le choix des uns et des autres quand il s’agira de remplir son deck. Comme d’hab, une petite projection des meilleurs picks sur les prochains jours alors qu’on se rapproche du All-Star Game à vitesse grand V.

Nouveau podcast des copains du Lab et encore une fournée de conseils pour que vous n’ayez pas à maudire vos picks le matin. Les habitués connaissent la formule, les nouveaux sont les bienvenus, on est en 2022 et la TTFL est toujours une guerre.