TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 11 : éviter les carottes, une résolution à prendre en 2022

Fin décembre 2021 ou début janvier 2022, il y a une règle qui reste immuable : la TrashTalk Fantasy League est une guerre et tous les bons conseils sont bons à prendre pour remporter la victoire. Pour attaquer cette nouvelle année civile, le Lab se met à votre disposition pour élaborer la bonne stratégie.

Pour ceux qui vouent un culte à la TTFL de jour comme de nuit, voilà une page à mettre dans vos favoris.

On approche lentement mais sûrement de la moitié de saison et les premiers écarts commencent à se créer au classement de la TTFL. Il y a ceux qui vont baisser les bras et renoncer et ceux qui vont se retrousser les manches et repartir au fight. Pour ceux-là, le Lab peut être un excellent allié. Encore une fois, nos chers laborantins se sont mouillés pour vous guider dans vos choix. Dynamique des uns et des autres, les matchups à cibler, comment valoriser les picks en fonction des absents, comment éviter les carottes glacés de janvier : toutes les réponses sont dans ce premier podcast de l’année. 75 minutes avec les copains du Lab pour décortiquer les rencontres à venir et les potentielles dingueries de nos joueurs préférés dans la TrashTalk Fantasy League. Bien entendu, libre à vous de faire cavalier seul et de ne suivre que votre seul instinct. Si ça marche, vous n’en aurez que plus la classe. Sinon, vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous avait pas prévenu.

La dinde et le champagne sont passés et il est désormais temps d’attaquer 2022 avec de bonnes résolutions. On évite les carottes, on chope du best pick et on ne dit pas non à des conseils gratuits.