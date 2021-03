TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 10 : prenez notes si vous voulez finir top 15 du classement

On arrive à la fin du mois de mars et le classement de la TTFL est déjà bien avancé. Que vous soyez dans les tréfonds du classement ou dans le top 15, le podcast du Lab permet de faire les bons choix pour la semaine à venir.

Lundi, c’est définitivement « Ze Best Day of Ze Ouik » comme dirait un grand sage. Entre l’enquête disponible sur la chaîne YouTube de TrashTalk et le live Twitch, le podcast de la TTFL est sorti tard hier soir, et pour ce dixième épisode de la saison, toute la team du Lab commence par faire le point sur la semaine passée en TTFL, avant de donner ses pronos aiguisés des matchs de la semaine, jour par jour, comme vous en avez l’habitude. Si vous voulez éviter de dégringoler dans le classement en prenant Zach LaVine ou bien encore Bradley Beal, c’est par ici que tout se passe. Ce podcast se termine même par une série de quiz des familles alors posez-vous tranquillement, prenez des notes et faites les bons choix pour la semaine à venir. On peut même vous donner un petit conseil : ne prenez pas LeBron cette semaine – ni les prochaines d’ailleurs, vous risqueriez de vous réveiller avec une petite bulle.

Si vous avez des interrogations sur comment ça bosse au Lab, sur les picks à tenter, ou tout simplement sur les performances de certains joueurs en NBA, c’est le bon moment d’aller checker cet épisode. Vous avez toutes les clefs en main pour faire une semaine de top 1 désormais. Bonne chance à tous et on se retrouve la semaine prochaine.