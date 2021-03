TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 11 : par ici les conseils des pros si vous ne voulez pas chuter dans le classement final

Le mois de mars touche à sa fin mais on est surtout lundi, jour du podcast TTFL. L’équipe du lab’ s’est retrouvée pour nous distiller ses meilleurs conseils et picks à faire pour cette nouvelle semaine de NBA. Prenez note car chaque mauvais pick peut désormais être fatal.

Attendre le lundi avec impatience relève de l’exploit. Fin de week-end certes, mais entre l’apéro disponible sur la chaîne YouTube de TrashTalk et le podcast de la TTFL, le lundi garde définitivement sa place de meilleur jour de la semaine. La team d’Hexperts de la TTFL s’est regroupée avec un beau programme. Un récap détaillé entre les podiums de la semaine et les carottes également. On enchaîne ensuite sur des analyses détaillées avec choix du pick, jour par jour comme vous en avez désormais l’habitude. Et il y en a pour tout le monde. Du pick sûr au pick un peu plus osé – si vous aimez les risques bien entendu. Alors si vous êtes adeptes des bulles ou bien si vous voulez assurer un bon classement, c’est le bon moment pour écouter le podcast.

On commence doucement à arriver dans le clutch time de la TTFL, attention à vos choix. Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas et allez écouter les conseils des Hexperts, ils sauront vous aiguiller, que ce soit dans ce podcast ou sur leur compte Twitter. Alors on se pose tranquillement, on écoute et on note pour éviter de dégringoler dans le classement.