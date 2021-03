Et si la ABA et la NBA n’avaient pas fusionné ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

L’Enquête TrashTalk du jour s’intéresse à un grand fait historique dans l’histoire du basketball en général et de la NBA en particulier : la fusion entre ABA et NBA qui a été actée en 1976. Cette année-là, les Denver Nuggets, les Indiana Pacers, les New York Nets et les San Antonio Spurs ont rejoint la NBA, cette dernière passant ainsi de 18 à 22 franchises pendant que la ABA se transformait en simple souvenir. Mais cela ne s’est pas fait aussi simplement et surtout, cette fusion a occasionné de gros changements ! Que ce serait-il passé si cette fusion n’avait pas eu lieu ? Dans quel état serait la NBA aujourd’hui ? Plein de questions, allez c’est lundi, on envoie !

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.