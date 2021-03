Et si Gilbert Arenas n’avait pas sorti son gun ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Vous vous rappelez de Gilbert Arenas ? Évidemment que vous vous rappelez de Gilbert Arenas. Comment oublier ce scoreur redoutable, aussi génial que fou, qui a symbolisé les Washington Wizards du milieu des années 2000, eux qui ont participé quatre fois de suite aux Playoffs. Ceux qui ont connu la période se souviennent de ses cartons offensifs, de ses buzzer-beaters en levant les bras avant la sirène, de ce match où il a porté des chaussures Dolce & Gabbana face aux Lakers de Kobe Bryant. Tout ça, c’était Gilbert, surnommé l’Agent Zero. Tout ça, avec évidemment l’épisode des armes en décembre 2009, quand Arenas et Javaris Crittenton ont sorti leur gun dans le vestiaire du Verizon Center. Un épisode qui a précipité la fin de l’ère Gilbert dans la capitale, ce dernier étant également touché par les bobos. Alors forcément, on se pose la question : et si Gilbert Arenas n’avait pas sorti son gun ?

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.