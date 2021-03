Le tableau de la March Madness est tombé : tous à vos brackets, c’est le moment d’avoir le nez fin !

Sur TrashTalk, la NBA est évidemment reine dans les rayons. Mais quand on arrive en mars, on ne peut pas s’empêcher de porter une bonne partie de notre attention à la NCAA avec la fameuse March Madness. Dimanche, le tableau final a été révélé et c’est donc le moment de se mouiller en remplissant son bracket.

Ça y est, on y est. La Folie de Mars est officiellement sur le point de débuter. Après les tournois de conférence qui ont animé les derniers jours, le grand tournoi final va se lancer ce jeudi 18 mars avec le traditionnel First Four, une série de quatre matchs entre huit universités pas encore qualifiées mais qui espèrent intégrer l’énorme tableau de 64 équipes composant cette compétition à élimination directe. Une sorte de play-in tournament version NCAA en quelque sorte, avant le début des choses vraiment sérieuses. Chaque année, la March Madness est un événement largement attendu dans le grand paysage du sport US et chaque année, on a droit à de grosses surprises et de belles histoires. Des larmes, des sourires, des scénarios complètement fous… on comprend vite pourquoi on parle de « folie ». En 2021, COVID oblige, le tournoi a été centralisé dans l’État de l’Indiana, grand amoureux de basket universitaire, avec un Final Four qui se déroulera début avril, à partir du 3 et avec une finale le 5 dans le grand stade Lucas Oil (70 000 places). Bien évidemment, l’ambiance ne sera pas la même que dans un monde « normal », mais l’excitation et l’attente sont bien là, le bracket final venant tout juste d’être dévoilé ce dimanche.

Têtes de série numéro 1

Zone Ouest : Gonzaga

Zone Sud : Baylor

Zone Est : Michigan

Zone Midwest : Illinois

Les affiches du First Four (18 mars 2021)

Zone Est : #16 Texas Southern vs #16 Mount St. Mary’s (22h10 heure française)

Zone West : #11 Drake (pas le rappeur hein) vs #11 Wichita State (23h27, et ce n’est pas une blague)

Zone West : #16 Appalachian State vs #16 Norfolk State (1h40 du matin)

Zone Est : #11 UCLA vs #11 Michigan State (2h57, pas une blague non plus)

Le programme de la March Madness

First Round (64 équipes) : 19-20 mars

Round of 64 (32 équipes) : 21-22 mars

Sweet 16 (16 équipes) : 27-28 mars

Elite 8 (8 équipes) : 29-30 mars

Final Four (4 équipes) : 3 avril

National Championship (2 équipes) : 5 avril

C’est le moment de se prendre un quart d’heure pour remplir son bracket. Au feeling, au pif, à la connaissance, peu importe, le plus important c’est d’avoir un tableau rempli et imprimé histoire de pouvoir faire le malin face à ses potes, ou alors se ridiculiser.

Source texte : NCAA