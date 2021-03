C.J. McCollum annonce un possible retour cette semaine : les fans des Blazers en roue libre, la concurrence en sueur

C.J. McCollum, frère d’armes fidèle de Damian Lillard et élément-clé de Portland, n’a pas foulé les parquets NBA depuis sa fracture au pied gauche survenue le 16 janvier dernier. Mais l’arrière des Blazers serait tout proche d’un retour.

Avant sa blessure, C.J. McCollum réalisait tout simplement la meilleure saison de sa carrière. 26,7 points (à 47,3% aux tirs dont 44,1% à 3-points et 84,4% aux lancers), 5 passes et 4 rebonds. Le Most Improved Player de la saison 2015-16 avait semble-t-il passé un gros cap, mais malheureusement il a donc été coupé dans son élan. Cependant, il devrait bientôt pouvoir reprendre là où il s’est arrêté. Lors d’un entretien paru dimanche sur The Athletic, il a indiqué à Jason Quick qu’il se sentait presque prêt à revenir.

« Si j’étais un parieur, je mettrais une pièce sur la semaine prochaine [cette semaine, ndlr.]. Je serai bientôt de retour, tant que tout continue de se passer normalement. »

C.J. positive et indique qu’il connaît le temps qu’il faut pour se remettre d’une fracture, lui qui a déjà connu deux blessures de ce type sur ce même pied au cours de sa carrière de basketteur. Il faudra également retrouver le cardio. Parce que c’est sympa si on peut marcher, sauter mais si au bout de deux allers-retours, t’es autant fatigué qu’un quadragénaire qui fait du foot le dimanche en district, ça complique l’équation. Et forcément, on n’a pas la même intensité de course entre un tapis roulant et un terrain de NBA. McCollum devrait donc faire son retour progressivement, peut-être à coup de minutes restrictions, afin de reprendre un rythme correct. Et au pire, il peut se permettre d’attendre encore un petit peu avant de refouler les parquets. Les Blazers, top 6 de l’Ouest, possèdent tout de même un bilan de 14 victoires et 11 défaites sans lui. Ils peuvent remercier Gary Trent Jr, qui certes n’a pas la production de C.J., mais qui apporte un solide 15,4 points de moyenne à 40,4% à 3-points. Ils peuvent aussi dire merci à Carmelo Anthony, qui assure en sortie de banc (14,2 points), sans oublier la production d’Enes Kanter (12 points – 12 rebonds) à la place de Jusuf Nurkic, également blessé. Et bien évidemment, que dire de Damian Lillard. La saison que nous sort le Dame est SEN-SA-TIO-NELLE, lui qui tient la maison Blazers en attendant son pote de toujours. Cette saison, c’est 29,9 points de moyenne (44,6% aux tirs dont 38,6% du parking) et 7,9 passes, tout ça avec le mode Dame Time enclenché dans le clutch : quand Portland joue les cinq dernières minutes du match avec un écart de cinq points ou moins, Dame Lillard assure : 5,4 points de moyenne avec 61,1% aux shoots dont 55,6% à 3-points et un splendide 100% sur la ligne des lancers. C.J. peut donc compter sur son compère pour assurer les victoires des Blazers en attendant, l’objectif prioritaire étant de le voir en forme, sans risquer une nouvelle blessure.

C.J. McCollum pourrait donc effectuer son retour dans la semaine au plus tôt. Les Blazers jouent mardi et jeudi contre les Pelicans, puis vendredi et dimanche contre Dallas. Portland jouera ensuite contre Brooklyn le 23 mars avant un road-trip de quatre matchs à l’Est qui commencera le 26 mars du côté de Miami. Autant dire que le programme est chargé, et que le retour de C.J. se fait à point nommé.

Source texte : The Athletic