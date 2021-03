TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 9 : cette semaine, le Lab répond à toutes vos questions !

Le All-Star Break définitivement derrière nous, on retourne à notre routine à base de best picks grâce à la merveilleuse TrashTalk Fantasy League. Et pour entamer cette nouvelle semaine, rien de mieux que de lancer le nouveau numéro du TTFL Podcast qui, à l’occasion de ce neuvième épisode de l’année, répond à toutes vos questions dans une séance Q&A.

Qui dit lundi dit trois choses : début de la semaine, ton jour préféré avec les enquêtes TrashTalk et nouveau numéro du TTFL Podcast. Pour ce neuvième épisode de la saison, toute la team du Lab commence par faire le point sur la semaine passée en TTFL, avant de donner ses pronos aiguisés des matchs de la semaine jour par jour, comme vous en avez l’habitude. Enfin, ce podcast préparé aux petits oignons se termine par une session Q&A, où le Lab répond aux questions qui lui ont été posées via Twitter par l’ensemble des joueurs TTFL. Si vous avez des interrogations sur comment ça bosse au Lab, sur les picks à tenter, ou tout simplement sur les performances de certains joueurs en NBA, c’est le bon moment d’aller checker cet épisode.

C’est donc parti pour un nouvel épisode du TTFL Podcast. On lance l’épisode tranquillement pour préparer au mieux son équipe. En attendant, on n’oublie pas de s’abonner au compte Twitter du Lab pour ne rater aucune info sur la TTFL !