TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 14 : plus que trois semaines de picks à assurer, il va falloir se creuser

C’est la bonne habitude à prendre chaque lundi, se réserver une bonne heure à la pause pour prendre note des conseils distillés par la fine équipe du TTFL Lab. Pour avancer au classement, pour éviter les bulles, bref pour faire partie de la fine fleur de la TTFL 2020-21.

Nouvelle semaine de TTFL et on rentre dans le dur. Plus que – très exactement – 21 picks à gérer avant la fin de la régulière, et si certains ont pris l’habitude d’utiliser la TTFL comme un jeu innocent d’autres enfileront très bientôt leur armure de guerre pour une dernière ligne droite qui s’annonce folle. Trois semaines de picks et, pour commencer, sept premiers jours que le Lab décortique avec vous dans la bonne humeur. Le retour d’Anthony Davis, les soirées plus calmes à anticiper, la défense des Blazers et des Nets à anticiper, celle des Lakers ou des Knicks à éviter, tant de tips à connaitre pour performer et le Lab la joue corporate en nous guidant chaque jour de ses meilleurs avis éclairés.

On part donc sur un sprint qui s’annonce fou et si la TTFL reste un hasardeux mélange entre savoir faire et réussite une seule chose est sûre : le Lab est là pour toi et te sape le travail. Alors on dit respect, et on se dépêche de remplir son deck.