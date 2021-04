Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Stephen Curry qui recommence son bazar face aux Kings

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Kevin Durant et Kyrie Irving en mode masterclass, Portland qui n’en finit plus de perdre, les Hornets trop forts pour Boston, Washington qui enchaine, les Hawks giga-solides et les Kings qui offrent un joli cadeau à Stephen Curry.

Hornets – Celtics : 125-104

Nets – Suns : 128-119

Blazers – Grizzlies : 113-120

Wizards – Cavaliers : 119-110

Hawks – Bucks : 111-104

Magic – Pacers : 112-131

Warriors – Kings : 117-113

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

STEPH IS RIDICULOUS 🤯 pic.twitter.com/1BkehPqfxb — Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2021

Jarrett Allen drops the HAMMER 🔨 pic.twitter.com/bbROcmecPe — Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2021

CP3 went at his former teammate Blake Griffin 😨 pic.twitter.com/T7D01ETMeW — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2021

JA IS SHOWING OUT 🍿 pic.twitter.com/w9pwL5KQL4 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2021

Kyrie is HYPED to see KD cooking the Suns 😂 (via @nba)pic.twitter.com/07JgsfLwkB — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2021

Miles Bridges has been showing out all game 🔥 Don’t sleep. (via @NBA)pic.twitter.com/H1Z3E4pb4I — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Kyrie Irving

– Le Top 10 : patiente un peu

– La course aux Playoffs : clique LA

– La course au tanking : clique LO

– Les classements :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Wizards – Spurs

1h : Magic – Lakers

1h : Sixers – Thunder

1h : Pistons – Hawks

1h30 : Knicks – Suns

1h30 : Raptors – Cavaliers

2h : Wolves – Jazz

2h : Heat – Bulls

2h : Pelicans – Clippers

3h : Nuggets – Grizzlies

4h : Kings – Mavericks

Voilà pour votre récap de la nuit, douze heures de NBA et sept matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !