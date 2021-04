La course aux Playoffs : les Wizards passent à huit de suite, et le play-in ne sera bientôt plus qu’un objectif… parmi d’autres

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Hornets – Celtics : 125-104

Nets – Suns : 128-119

Blazers – Grizzlies : 113-120

Wizards – Cavs : 119-110

Hawks – Bucks : 111-104

Magic – Pacers : 112-131

Warriors – Kings : 117-113

Le classement après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Wizards, Hornets et Grizzlies : les Wizards évidemment, qui en allant chercher leur huitième win de suite se positionnent comme des challengers très sérieux pour la di… la neuv… la huitième place, en mettant la pression sur des Hornets qui ont eu la bonne idée de taper les Celtics en début de soirée. Belle opé également pour des Grizzlies toujours plus ambitieux face aux Blazers, des Grizzlies qui peuvent même imaginer, dans un monde parfait, éviter le play-in s’ils continuent sur leur belle lancée tout en espérant que les Mavs craquouillent un peu leur fin de saison.

Mauvaise opération du jour – Celtics, Suns, Blazers et Bucks : après une période redevenue faste, les Celtics sont de nouveau dans le rouge et ça ne se marie pas avec le vert. Défaite un peu honteuse (dans le contenu) face aux Hornets et si les Playoffs sont évidemment une obligation à Boston c’est carrément le play-in qui se profile si Jayson, Jaylen et Evan ne retrouvent pas les chemin des filets. Car, spoiler, une équipe qui compte sur Kemba Walker pour jouer les leaders offensifs n’est pas forcément une équipe qui tourne. Pour les Suns on est davantage sur un besoin de souffler mais attention tout de même à ne pas perdre dans la dernière ligne droite le bénéfice d’une superbe saison. Côté Blazers on semble avoir décidé que le play-in était une belle idée et pour les Bucks c’est une occasion manquée d’opérer un rapproché sur la deuxième place des Sixers.

Les affiches du soir

Wizards – Spurs

Knicks – Suns

Heat – Bulls

Nuggets – Grizzlies

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Nets – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Sixers – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Grizzlies, Spurs ou Warriors

Suns – Blazers ou Grizzlies

Clippers – Mavericks

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Spurs – Warriors