La course au tanking et à la Draft 2021 : les Cavs perdent mais envoient du beau basket, comportement absolument parfait

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hornets – Celtics : 125-104

Nets – Suns : 128-119

Blazers – Grizzlies : 113-120

Wizards – Cavs : 119-110

Hawks – Bucks : 111-104

Magic – Pacers : 112-131

Warriors – Kings : 117-113

Bonne opération du jour – Cavs, Kings et Magic : si le Magic fait surtout ce qu’il peut pour ne pas en prendre 40 tous les soirs, les Cavs sont pour leur part dans d’autres considérations actuellement puisqu’ils arrivent malicieusement à perdre tout en envoyant du bon jeu. La ligne arrière va bien merci pour elle (encore un gros match de Darius Garland hier), Jarrett Allen est revenu aux affaires pour jouer les aspirateurs, et si battre les Cavs ne relève pas de l’exploit on passe néanmoins de bons moments devant les matchs de l’équipe de J.B. Bickerstaff. Combo ! A noter en fin de nuit un joli spectacle offert par les Kings et une perte de balle bienvenue de Buddy Hield afin d’assurer la défaite après une belle presta, on appelle ça du travail de pro.

Mauvaise opération du jour – : rien que tank qui cale cette nuit, du travail de pro.

Le programme de la soirée

Pistons – Hawks

– Hawks Lakers – Magic

Sixers – Thunder

Raptors – Cavs

Wolves – Jazz

– Jazz Kings – Mavericks

Rappel concernant la Lottery :