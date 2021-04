NBA Top 10 : les Wizards sont tellement chauds qu’Ish Smith commence à se prendre pour Magic

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : LaMelo Ball n’est pas là pour envoyer des alley-oops du côté de Charlotte, alors Terry Rozier s’en charge, et c’est Jalen McDaniels qui se régale.

#9 : on n’arrête plus les Hawks, qui décollent à l’image de John Collins.

#8 : on a l’habitude de voir Miles Bridges dans le Top 10, mais pas vraiment pour un buzzer beater from way downtown.

#7 : autre habitué du Top, Ja Morant. Interception, contre-attaque, dunk renversé, c’est propre.

#6 : Devonte’ Graham régale avec un caviar pour P.J. Washington. Décidément, ces Frelons, ils sont kiffants.

#5 : Stephen Curry, on ne sait plus quoi dire…

#4 : les Wizards sont en feu, et Daniel Gafford est comme un poisson dans l’eau à Washington. Jarrett Allen ne peut rien faire pour contrer ça.

#3 : Xavier Tillman est un rookie, mais il a la puissance d’un vétéran. N’est-ce pas Rondae Hollis-Jefferson ?

#2 : retour chez les Wizards, avec Ish Smith qui commence à lâcher des passes derrière le dos sur rebond offensif. Tout va bien.

#1 : le champion du jour, c’est Jeff Green, qui est monté sur l’équipe des Suns pour claquer un gros tomar. En même temps, avec Frank Kaminsky en face…

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !